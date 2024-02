Tornesch. Fabrik in Tornesch produziert innovatives Verpackungsmaterial. Wie das funktioniert und wieso Zwiebelfasern bei Test durchfielen.

Recycling ist in aller Munde. Aber nur wenige Unternehmen setzen komplett auf diese Wirtschaftsform. Die Papierfabrik Meldorf mit Sitz in Tornesch hat sich gezielt für diesen Weg entschieden und will über die reine Wiederaufbereitung hinaus neue Produktionsstoffe für Papier und Pappe auf dem Markt etablieren. Wer bei Aldi, Lidl und Co. einkauft und Wert auf Nachhaltigkeit legt, hat sicher schon Verpackungen aus Tornesch in die Hand genommen.