Kreis Pinneberg. Eigenheim verkauft, abgemeldet: Wie ein Paar aus Pinneberg nur mit Handgepäck die Welt erkundet - und seinen Unterhalt bestreitet.

Es hätte doch eigentlich eine Ehe wie aus dem gutbürgerlichen Bilderbuch werden können, ja eigentlich müssen. Zwei junge Menschen, Laura-Lee und Sascha Timmler, lernen sich kennen und lieben. Sie heiraten, kaufen ein Haus am Fasanenweg in Moorrege und gönnen sich hierfür auch noch einen schmucken Anbau. Alles klar: Nest fertig – die Familie kann kommen. Aber wer so dachte, hat sowas von daneben gelegen.