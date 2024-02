Wedel. Mehr Schüler, aber kein Plan: Wedels Schulen haben massive Probleme. Statt Improvisation werden nun langfristige Lösungen gefordert.

Die Lage an den Schulen in Wedel wird immer prekärer, wenn nicht im nötigen Maß schnellstmöglich dagegen angesteuert wird. Nun schlagen die Schulleiter und Schulleiterinnen mit einem Brandbrief an die VerwaltungAlarm. Schon jetzt ist neben dem Fachkräftemangel auch die Raumnot groß. Bereits in der Vergangenheit mussten viele Container aufgestellt werden.