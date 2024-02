Tornesch. Die Profianlage für Sternengucker ist an einem ungewöhnlichen Ort gebaut. Einmal pro Monat ist Astronacht. Was sie so besonders macht.

Zwölf Jahre alt ist Karl, als ihn sein Lehrer eines Tages mit nach oben auf das Dach der Schule bittet. Dort zeigt er ihm mit einem Teleskop den Planeten Venus am Mittagshimmel. Der Schüler ist fasziniert und infiziert mit dem Virus Astronomie ein Leben lang. Ungefähr im gleichen Alter bekommt Jens ein wertvolles Teleskop seines Großvaters vererbt, im Wäschekorb, auseinandergebaut. Der Optiker Oeding in Uetersen setzt es ihm zusammen – kostenlos, weil er spürt, dass der Junge neugierig ist, was in den unendlichen Weiten des Weltalls passiert.