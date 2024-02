Appen. Der kleine Ort Appen im Kreis Pinneberg hat neben „Appen musiziert“ nun eine weitere Idee, die Jüngsten sinnvoll zu unterstützen.

Dass die Gemeinde Appen ein großes Herz für Kinder hat, beweist die Aktion „Appen musiziert“ nun schon seit 35 Jahren, in denen sie mehr als sieben Millionen Euro an Spendengeldern für krebskranke Kinder eingespielt hat. Nun schickt sich Appen an, die erste Gemeinde in Schleswig-Holstein zu werden, die extra einen „Platz für Kinderrechte“ schafft.