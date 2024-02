Quickborn. Lustig, überraschend, informativ: Zur Feier von 50 Jahren Stadtrecht in Quickborn bietet Yared Dibaba der Stadt sogar das „Du“ an.

Ein Festakt zum Genießen, den die 330 Quickborner sicher nicht so schnell vergessen werden, die in den Artur-Grenz-Saal eingeladen wurden oder eine der Karten ergatterten. Gute Laune verbreitete gleich am Anfang Moderator Yared Dibaba. Weil er mit 55 Jahren älter als die Stadt Quickborn sei, biete er ihr das „Du“ an, sagte der Mann vom NDR, der immer wieder mit seinen plattdeutschen Einlagen die Gäste im Saal zum Lachen brachte.