Appen-Etz. Durch die Rubrik „Realer Irrsinn“ erlangte der Pfusch an einem Appener Haltepunkt bundesweite Bekanntheit. Jetzt wurde gehandelt.

Am Ende wird dann wohl doch alles gut, selbst beim realen Irrsinn: Denn nun ist die als Satire-Bushaltestelle in Appen-Etz bekannt gewordene Haltestation im Kreis Pinneberg so umgebaut worden, wie sie bereits vor zwei Jahren hätte angelegt werden sollen: behindertengerecht und barrierefrei. Wegen des Planungspfuschs hatte es die Haltestelle vor dem Heidekrug in Appen zuvor in die NDR-Satiresendung „extra 3“ geschafft.