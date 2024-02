Kreis Pinneberg. Weil es im Nachbarkreis zum Ausbruch gekommen ist, gelten nun auch für Teile der Region strenge Auflagen. Die Orte im Überblick.

Nachdem am Wochenende in einem Putenhaltungs-Betrieb in der Gemeinde Süderau (Kreis Steinburg) die Geflügelpest ausgebrochen ist und 11.000 Tiere deshalb getötet werden mussten, schwappt die Gefahr nun durch die Region. Die Kreisverwaltung Pinneberg hat am Montag etwa Geflügelhalter in der angrenzenden Region im Kreis aufgefordert, die Tiere in geschlossenen Ställen zu halten und weitere Auflagen zu erfüllen.