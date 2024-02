Der Pinneberger ADFC-Ortsgruppenleiter Ulf Brüggmann (l.) hält beim an der Einmündung von An der Rellau in den Ellerbeker Weg installierten Ghost Bike eine Ansprache und bittet um eine Gedenkminute zu Ehren der am Mittwoch tödlich verunglückten Radfahrerin. © Ulrich Stückler | Ulrich Stückler