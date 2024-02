Kreis Pinneberg/Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein liegen Pünktlichkeit und Komfort bundesweit ganz hinten. Jetzt wurde der Rettungsversuch vorgestellt.

Lange angekündigt, nun soll es losgehen: Das Schienennetz in Schleswig-Holstein soll in den nächsten Jahren umfassend saniert werden. Am Donnerstag haben das Land Schleswig-Holstein und die Deutsche Bahn (DB) den dazugehörigen, umfassenden Sanierungsplan vorgestellt. Er zeige die Verbesserungen des Schienennetzes und der Bahnhöfe bis zum Jahr 2030 auf.