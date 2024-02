Glückstadt. Gewalttat erschüttert kleine Stadt im Westen Schleswig-Holsteins. Die blutverschmierte Tatwaffe wurde in einem Gebüsch gefunden.

Eine Familientragödie hat sich in der Nacht zum Donnerstag im Westen Schleswig-Holsteins abgespielt. Ersten Angaben der Polizei zufolge soll ein Mann in Glückstadt die Mutter von vier Kindern in deren Wohnung erstochen haben. Aktuell laufen die Ermittlungen der Mordkommission Itzehoe in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft nach diesem Tötungsdelikt.