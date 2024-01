Elmshorn. Beim Frauenempfang am Sonntag in Elmshorn werden Missstände wie fehlende Anerkennung für Mütter aufgezeigt. Was noch geboten wird.

Eine liebgewonnene und auch wichtige Tradition wird in diesem Jahr fortgesetzt. Unter dem Titel „Die Erfindung der Hausfrau – Geschichte einer Entwertung“ lädt Gleichstellungsbeauftragte Heidi Basting zum 36. Frauenempfang der Stadt Elmshorn. Am kommenden Sonntag, 28. Januar, von 11 bis 14 Uhr, sind Interessierte eingeladen, bei dieser Veranstaltung im Kollegiumssaal des Rathauses dabei zu sein.