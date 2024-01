Wedel. Unsichere wirtschaftliche Lage und erhöhte Mehrwertsteuer bringt das Elbe1 in Wedel in Bedrängnis. Nun soll ein neues Konzept her.

Diese Pause geht über die normale Ruhezeit im Winter hinaus: Das Restaurant Elbe1 – direkt am Wedeler Strandbaddamm am Elbstrand gelegen – muss in diesem Jahr die Winterpause unfreiwillig verlängern. Das Lokal bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Der beliebte Laden nennt wirtschaftliche Unwägbarkeiten sowie die wieder angehobene Mehrwertsteuer auf 19 Prozent als Gründe.