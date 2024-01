Kreis Pinneberg. Im gesamten Kreis wird an den Jahrestag zur Befreiung der Überlebenden im Konzentrationslager Auschwitz erinnert. Aktueller denn je.

Die Vereinten Nationen haben 2005 den 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust ausgerufen. Es war damals 60 Jahre her, dass sowjetische Truppen das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit hatten. Und das Thema hat auch 79 Jahre nach der Befreiung nichts an Aktualität eingebüßt, wenn der aktuelle Blick auf das Erstarken rechter Tendenzen in Deutschland und Europa gerichtet wird.