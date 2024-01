So gute Laune wie hier bei den Fußballern von Union Tornesch auf ihrer Mallorca-Tour im Sommer 2019 gab es in früheren Jahren oft schon im Winter bei den Trainingslagerfahrten der Fußballteams aus dem Kreis. Doch diese Reisen in der kalten Jahreszeit sind bei den Amateuren mittlerweile fast überall passé. Der Grund: das liebe Geld.