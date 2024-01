Dreifacher Vater (47) bricht bei Fußballtraining zusammen - und stirbt

Heist. Die Reihe der Familientragödien im Kreis Pinneberg reißt anscheinend nicht ab. Erst vor wenigen Tagen starb nun der dreifache Familienvater Ringo Reinl aus Heist auf dem Fußballplatz im Beisein seiner Mannschaftskameraden. Er wurde nur 47 Jahre alt. Jetzt sammeln Freunde der Familie Spenden auf der Plattform gofundme, um die erste große Not wenigstens finanziell auszugleichen.

„Er war leidenschaftlicher Fußballer, Volleyballer, Autoschrauber und Angler. Auf Ringo war immer Verlass. An erster Stelle stand jedoch immer die Familie“, erzählt Johannes Schinze, einer der engsten Freunde. Gemeinsam mit seinen Fußballkameraden erlebte er, wie Ringo beim Fußballtraining der Senioren des TSV Heist plötzlich zusammenbrach.

Drei Kameraden versuchten, Ringo Reinl wiederzubeleben

„Drei von uns versuchten noch, ihn wiederzubeleben“, erinnert sich Johannes Schinze an den schrecklichen Augenblick. Doch alles blieb vergebens, das Herz schlug nicht mehr. Seitdem kümmern sich die Freunde um Frau und die trauernden Kinder. Zwei sind erwachsen und 18 beziehungsweise 20 Jahre alt. Der jüngste Spross ist gerade mal neun.

Johannes Schlinze hatte jüngst eine ähnliche Hilfsaktion der Freiwilligen Feuerwehr in seiner Gemeinde erlebt. Dort war eine junge Mutter plötzlich gestorben. Die Kameraden sammelten, um Vater und Kinder in der ersten schweren Not zu unterstützen.

Mehr zum Thema

Jetzt hat es den Haupternährer einer Familie getroffen. Frau und Kinder stehen unter Schock. Seit fast 20 Jahren lebt die Familie in der Gemeinde. Der Initiator der Spendenkampagne sagt: „Es ist immer schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren. Daher möchten wir nach Ringos Tod Katja und ihre Kinder bestmöglich finanziell unterstützen.”

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer mitmachen will, kommt über diesen Link direkt auf die Spendenplattform.