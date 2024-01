Polizei: Blitzer im Kreis Pinneberg erwischt 500 Raser in Tempo-30-Zone

Das mobile Gerät „Zeus“ stand erstmals an einer Straße in Rellingen. Anwohner der Tempo-30-Zone hatten sich zuvor beschwert.

Der Blitzeranhänger namens Zeus hat innerhalb einer Woche an der Süntelstraße in Rellingen mehr als 500 Raser erwischt.

Tempokontrolle Blitzer der Polizei erwischt 500 Raser in nur einer Woche

Rellingen. Das Ergebnis ist erschreckend: In einer Tempo 30-Zone in Rellingen hat ein Blitzer innerhalb von einer Woche 500 Raser erwischt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach wurde der Blitzeranhänger namens Zeus am Dienstag, 2. Januar, an der Süntelstraße aufgebaut. Das Gerät, das eigentlich kaum zu übersehen ist, stand dort bis zum Abbau am Dienstag, 9. Januar.

Blitzeranhänger Zeus stand zum ersten Mal in der Tempo 30-Zone in Rellingen

Es war das erste Mal, dass der Blitzeranhänger an dieser Position aufgebaut worden war. Der Grund waren mehrfache Beschwerden von Anwohnern. Sie hatten angeführt, dass in der dortigen Tempo 30-Zone sehr häufig zu schnell gefahren wird.

Und dass die Anwohner in diesem Punkt recht haben, zeigt die erste Auswertung der Daten des Gerätes. Mehr als 500 Autofahrer waren innerhalb der sieben Tage dort zu schnell unterwegs und ins Visier des Blitzers geraten. Sie werden nun, je nach Geschwindigkeitsüberschreitung, mit einem Verwarn- oder Bußgeld belegt.

Polizeisprecher kündigt weitere Tempokontrollen an dieser Stelle an

„Es wird zu erneuten Geschwindigkeitsüberwachungen in diesem Bereich kommen“, kündigt Polizeisprecher Michael Bergmann an. Das hätten Polizei und die Kreisverwaltung, die in einem gemeinsamen Projekt zur Geschwindigkeitsüberwachung kooperieren, bereits entschieden.

