Unfall Appen: Tonnenschwerer Sattelzug rutscht in Graben - Straße gesperrt

Auf der Hauptstraße in Appen ist am frühen Mittwochmorgen ein Sattelzug verunglückt

Polizei Pinneberg Tonnenschwerer Sattelzug rutscht in Graben: Straße gesperrt

Appen. Nach einem Lkw-Unfall in Appen musste am Mittwoch die Hauptstraße des Ortes im Kreis Pinneberg gesperrt werden. Der 39 Tonnen schwere Sattelzug ist gegen 7.20 Uhr in den Graben gerutscht und muss von einem Spezialfahrzeug geborgen werden.

Zur Ursache des Unfalls kann die Polizei noch keine Angaben machen. Andere Fahrzeuge waren an dem Geschehen nicht beteiligt. Der Lkw hat auch kein Gefahrgut geladen.

Nach Lkw-Unfall in Appen: Feuerwehr rückt zur Befreiung des Fahrers aus

Erste Angaben ließen darauf schließen, dass sich der Lkw-Fahrer nicht allein aus seinem Führerhaus befreien konnte. Daher schickte die Leitstelle in Elmshorn die Feuerwehr Appen zur Unfallstelle.

Nach Polizeiangaben gelang es dem Fahrer dann jedoch, aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug zu klettern. Der Mann blieb zum Glück unverletzt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Direkt nach dem unfall sperrte die Polizei die Hauptstraße. Um 7.50 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden, weil der Verkehr ungehindert an dem im Graben liegenden Lkw vorbeigeleitet werden konnte.

Lkw-Unfall in Appen: Bergung erfolgt durch einen Spezialkran

Seit 9 Uhr hat die Straßenmeisterei eine erneute Sperrung des betroffenen Abschnitts verfügt. Dies sei notwendig, weil ein Kranfahrzeug zur Bergung an der Unfallstelle postiert werden muss. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Über die Dauer der Sperrung konnte die Polizei keine Auskunft geben.