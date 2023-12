Polizei Pinneberg SEK-Einsatz: Hamburger (21) wie in Gangsterfilm überfallen

SEK-Einsatz im Kreis Pinneberg: Am Mittwochmorgen wurde ein Haus in Moorrege von der Polizei gestürmt.

Frau diente als Köder, um das Opfer in einen Hinterhalt zu locken. So erklärt die Polizei den spektakulären Einsatz in Moorrege.