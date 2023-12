Motorsport Tourenwagen BMW 318ti-Cup 2023: Leon Hoffmann aus Bönningstedt ist jüngster Starter und erreichte in der Juniorenwertung bei 14 Starts achtmal das Siegerpodest. Hier sitz der junge Mann aus dem Kreis Pinneberg an dem Ort, der die Verwirklichung seiner Träume bedeutet: am Nürburgring.