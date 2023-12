Aldi Nord: Modernster Discounter des Nordens macht in Bönningstedt auf

Am Sonnabend eröffnet der modernste Aldi-Markt des Kreises Pinneberg in Bönningstedt an der Kieler Straße.

Bönningstedt. Nach jahrelanger Planung und zehnmonatiger Bauzeit wird jetzt der neue Aldi-Markt an der Kieler Straße 66-68 in Bönningstedt eröffnet. Um 7 Uhr macht er an diesem Sonnabend, 9. Dezember, auf und biete den ersten 100 Kunden Rubbellose als Willkommensgeschenke an.

Das kündigt Aldi-Nord-Sprecherin Emily Rosberger jetzt gegenüber dem Abendblatt an. Als Hauptgewinnerin gibt es einen durchaus kostbaren Einkaufsgutschein in Höhe von 500 Euro.

Aldi Nord: Modernste Filiale im Kreis Pinneberg öffnet mit besonderer Aktion

Bönningstedts Bürgermeister Rolf Lammert ist froh, dass nun das erste Geschäft auf dem Gelände der früheren Gärtnerei Fromme in Höhe der Shell-Tankstelle aufmacht. Neben Aldi werden dort demnächst noch ein Drogeriemarkt und eine Bäckerei dazukommen, kündigt Lammert an.

Gerade die ältere Bevölkerung und die Bewohner des nördlichen Ortsteils Winzeldorf könnten den Discountmarkt nun in Zentrumsnähe besser erreichen. Zuvor mussten sie dafür an die Hamburger Stadtgrenze fahren, wo Aldi bislang ansässig war. „Darüber freuen wir uns alle in Bönningstedt“, sagt Lammert.

Bönningstedts Bürgermeister Lammert: Darüber freuen sich alle

Die vorherigen Räumlichkeiten aus dem Jahre 1998 boten nur 830 Quadratmeter Platz und konnten nicht vergrößert werden, begründet eine Aldi-Sprecherin den Umzug. Jetzt sind die Waren auf 1270 Quadratmeter ausgelegt. „Unser Fokus liegt dabei auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre“, betont die Aldi-Sprecherin. Auch das Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Backwaren sei ausgeweitet worden. Insgesamt gebe es 1800 Lebensmittelartikel zu kaufen.

Außerdem würden hier wöchentlich wechselnde Produkte aus Textilien, Schuhen, Elektronik, Haushalt, Garten und Heimwerkerbedarf angeboten. Das Licht-und Farbkonzept sei ebenso hochmodern wie die Energietechnik. So sorgt eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach für die nötige Stromversorgung. Und eine Wärmerückgewinnungsanlage beheizt die Geschäftsräume, sodass keine fossilen Brennstoffe zum Einsatz kämen. Auch zwei Wohnungen befinden sich im Gebäude.

Aldi-Sprecherin: Solarstrom und Rückgewinnung der Wärme ohne fossile Brennstoffe

Die Bönningstedter Filiale sei nun eine der modernsten im 2200 Märkte umfassenden Aldi-Verbund. Zwölf Mitarbeitende sind hier fest angestellt. Für die Kunden, die mit dem Auto kommen, gibt es 80 Parkplätze. Wobei auch extrabreite Parkflächen für Menschen mit Handicaps und Eltern-Kind-Stellflächen geschaffen wurden. Auch Fahrräder können gut abgestellt werden. Wer mit dem Bus kommt, könnte an der Halstestelle „Schule Rugenbergen“ aussteigen, die nur wenige Gehmininuten entfernt liegt.

Bönningstedt verfügt damit weiterhin über vier Supermärkte. Neben Aldi gibt es noch einen Lidl-, Rewe- und Krümet-Markt im südöstlichsten Dorf des Kreises Pinneberg.