Wetter Pinneberg: A23 - Schneeglätte löst Unfallserie auf Straßen im Kreis aus

Neunmal krachte es laut Polizei allein in den Vormittagsstunden. Schon am Vortag gab es witterungsbedingte Unfälle. Die aktuelle Lage.

Auf der A23 bei Elmshorn kam am Dienstagmorgen der Fahrer dieses Transporters glättebedingt von der Fahrbahn ab.

Kreis Pinneberg. Starker Schneefall und glatte Straßen haben im Kreis Pinneberg zu einer Serie von Unfällen geführt. Zwischen 7 und 12 Uhr verunglückten neun Autofahrer aufgrund der Wetterlage. „Teilweise waren die Streifenwagen von Unfallstelle zu Unfallstelle unterwegs“, so Polizeisprecher Jens Zeidler. Auch die A23 im Kreis Pinneberg war betroffen.

Bereits am Montag war es auf den Straßen des Kreises zu mehreren, teils schwerwiegenden wetterbedingten Unfällen gekommen. Schon am späten Vormittag verunglückte in Lutzhorn eine 23 Jahre alte Frau aus Elmshorn mit einem Ford Kastenwagen.

Schneeglatte Straßen: Polizei rät zu vorsichtiger Fahrweise

Sie war auf der Bramstedter Landstraße in Richtung Süden unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Straße Stahfast geriet der Ford auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW Passat.

Am Steuer des mit zwei Personen besetzten VW saß ein 56 Jahre alter Mann aus dem Kreis Steinburg. Auch in dem Ford Kastenwagen befanden sich zwei Personen. Alle vier Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen in nahe gelegene Krankenhäuser.

In Lutzhorn war zu hohes Tempo auf glatter Fahrbahn unfallursächlich

Der Ford sowie der VW waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Auch ein drittes Fahrzeug, das nicht mehr ausweichen konnte, war in den Unfall beteiligt. Es blieb jedoch fahrbereit, der Fahrer unverletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterglatter, schneebedeckter Fahrbahn die Unfallursache gewesen sein. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

89 Jahre alter Autofahrer verunglückt in Barmstedt auf schneeglatter Fahrbahn

Auch der Crash eines 89 Jahre alten Autofahrers am frühen Montagabend in Barmstedt stuft die Polizei als Glätteunfall ein. Der Senior befuhr mit seinem Opel die Hamburger Straße in Richtung Innenstadt, als sein Fahrzeug gegen ein geparktes Auto prallte.

Nach dem Unfall kippte der Opel auf die Seite, sodass sich der 89-Jährige zunächst nicht aus eigener Kraft befreien konnte. Zu seiner Rettung rückte die Feuerwehr Barmstedt aus, die letztlich das Fahrzeug wieder auf die Seite stellte.

Zuvor konnte der Senior leicht den Polizeiangaben befreit werden. Der ältere Opel wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Schneeglätte: Drei Unfälle ereigneten sich auf den Autobahnen 23 und 7

Am Dienstagvormittag ereigneten sich drei der neun Unfälle auf den beiden Autobahnen. Auf der A7 kam es in Höhe der Raststätte Holmmoor zu einem witterungsbedingten Unfall, auf der A23 in Elmshorn beziehungsweise Pinneberg.

Beide Unfälle auf der A23 ereigneten sich im Auf- beziehungsweise Ausfahrbereich, die Unfallfahrer waren jeweils alleine beteiligt. Zu größeren Schäden kam es nicht. Die Polizei rechnet noch bis in den Nachmittag hinein mit Problemen aufgrund der Wetterlage und rät zu einer vorsichtigen und angepassten Fahrweise.