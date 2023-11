Anders Madsen (rechts), leitender Wissenschaftler der MID-Experimentierstation in Schenefeld. Neben ihm: Technologieminister Claus Ruhe Madsen und Robert Feidenhans’l (Geschäftsführer EuropeanXFEL).

Weltgrößter Röntgenlaser in Schenefeld zieht internationale Forscher an. Wie die Einrichtung künftig junge Menschen inspirieren will.