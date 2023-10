HVV: „Katastrophe“ - S21 fährt erst 2017 nach Quickborn und Hasloh

Arbeiten an AKN-Strecke von Eidelstedt nach Kaltenkirchen verzögern sich. Strecke Burgwedel, Quickborn, Ellerau wird lange gesperrt.

Kreis Pinneberg. Das ist ein Schlag ins Kontor für die Anlieger-Kommunen und eine Hiobsbotschaft für alle Bahnpendler nach Hamburg: Die Bauarbeiten für die Elektrifizierung der heutigen AKN-Strecke A1 zwischen Hamburg-Eidelstedt – Quickborn und Kaltenkirchen verzögert sich, räumt die AKN auf Nachfrage des Abendblatts am Donnerstag ein. Wie lange das der Fall sein wird, sagt sie nicht.

Ein auf Bahnverkehre spezialisiertes Online-Portal nennt für die Elektrifizierung der Bahnstrecke einen Zeitraum von fast zwei Jahren. Damit würde die S-Bahn 21, die hier dann S5 heißen soll, frühestens Mitte 2027 auf dieser Strecke fahren können. Eigentlich sollte sie bereits im Dezember 2015 den Bahnverkehr auf dieser Strecke von der AKN übernehmen, die jeden Tag von etwa 10.000 Fahrgästen und Pendlern nach Hamburg genutzt wird.

September 2024 wird AKN-Strecke für Quickborn erneut gesperrt

Damit nicht genug: Von September 2024 an wird auch die AKN zwischen den Haltestellen Burgwedel in Hamburg über Bönningstedt, Hasloh und Quickborn bis Ellerau erneut ihren Betrieb monatelang einstellen, weil weitere Gleisbau- und Oberleitungsarbeiten notwendig wären. Das Online-Portal DT5 gibt dafür sogar ein Jahr Verzögerung an.

Dabei war diese Strecke gerade erst von Mitte Januar bis Mitte Juli komplett gesperrt. Die zahlreichen Bahnpendler in Bönningstedt, Hasloh, Quickborn und Ellerau mussten auf Ersatzbusse umsteigen und Zeitverluste von etwa einer halben Stunde in Kauf nehmen.

AKN-Sprecherin lässt Zeitraum der Sperrung noch offen

AKN-Sprecherin Maren Brandt begründet diese plötzliche Verzögerung der Bauarbeiten so: „In der dritten Bauphase, ab September 2024, werden die Stellwerke Bönningstedt und Quickborn erneuert sowie die Oberleitungsarbeiten durchgeführt, es werden Oberleitungsanlagen installiert und die Masten gesetzt. Dafür wird der Abschnitt Burgwedel – Ellerau nochmals gesperrt.“

Zusätzlich müsse dann der Bahnübergang an der Bahnstraße in Ellerau zweigleisig ausgebaut werden, sagt sie und erklärt: „Aktuell wird die Gesamtprojektplanung überarbeitet. Sobald die Planungen für die einzelnen Gewerke abgeschlossen und final mit den beteiligten Akteuren abgestimmt sind, werden wir dazu informieren.“

Beckmann: Während der Sperrung müssen mehr Ersatzbusse fahren

Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann ist alarmiert. Erst vor etwa vier Wochen standen die Züge der AKN ein ganzes Wochenende lang still zwischen Quickborn und Eidelstedt, weil zu viele Lokführer erkrankt waren. Und nun diese „Katastrophen“-Meldung, dass in einem Jahr womöglich die AKN ein ganzes Jahr lang nicht mehr die Fahrgäste von Ellerau, Quickborn, Hasloh und Bönningstedt bedienen kann. „Es muss sichergestellt sein, dass die Menschen mit dem Öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit, Uni oder Schule nach Hamburg kommen können“, sagt er. „Nicht jeder verfügt ja über ein Auto.“

Darum fordert er die AKN auf, den Schienenersatzverkehr während der erneuten Sperrung in einem Jahr besser zu regeln als von Januar bis Juli in diesem Jahr. Die AKN müsse mehr Ersatzbusse einsetzen, fordert Beckmann. Vielleicht auch Reisebusunternehmen und Taxibetriebe miteinbeziehen. Das habe er auch dem AKN-Geschäftsführer Matthias Meyer in einem längeren Telefongespräch deutlich gemacht und der habe zugesagt, sich darum kümmern zu wollen.

Sind bessere Busverbindungen oder nur eingleisige Sperrungen möglich?

Vielleicht wäre es auch möglich, dass zeitweise nur ein Gleis zwischen Ellerau und Burgwedel gesperrt werden müsste, habe der AKN-Chef ihm dazu gesagt, so Beckmann. Auch über zusätzliche Busfahrten nach Norderstedt oder Niendorf-Nord sollte für diesen Zeitraum der AKN-Streckensperrung nachgedacht werden.

„Wir haben jetzt vereinbart, uns wöchentlich auszutauschen“, erklärt Beckmann. „Wir wollen da konstruktiv zusammenarbeiten. Wir unterstützen die AKN und sind bereit, neue Wege zu gehen“, sagt er und betont: „Die AKN hat erneut bekräftigt, diese Wege mit uns gehen zu wollen – doch muss jetzt Taten sprechen lassen.“ Die Pendler müssten auch während der Bauphasen schnell und zuverlässig nach Hamburg und zurück kommen können.

120 Millionen Euro teure Elektrifizierung hat im Januar begonnen

Wenn sich tatsächlich die Elektrifizierung dieser AKN-Strecke bis 2027 verzögern sollte, wäre das nicht gut für die Zukunft des Öffentlichen Nahverkehrs, warnt der Quickborner Bürgermeister. Bis dahin wären noch dreieinhalb Jahre. „Hoffentlich gehen dann dem Öffentlichen Nahverkehr nicht so viele Fahrgäste verloren“, sagt Beckmann.

Erst im Januar dieses Jahres sind die Bauarbeiten für die Elektrifizierung dieser meistbefahrenen AKN-Strecke nach jahrelangen Verzögerungen begonnen worden. „Für die Fahrgäste wird es bequemer. Sie müssen nicht mehr in Eidelstedt umsteigen“, sagte da der schleswig-holsteinische Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen. „Und sie kommen schneller zur Arbeit nach Hamburg und wieder nach Hause zurück.“

Pendelzüge im Zehn-Minuten-Takt sind ersatzlos gestrichen

Und Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks sagte im Januar: „Mit der neuen S-Bahnverbindung dauert es 55 Minuten von Kaltenkirchen zum Hamburger Hauptbahnhof.“ Mindestens 120 Millionen Euro investieren die beiden Länder Hamburg und Schleswig-Holstein in dieses Projekt. Ende 2025 sollte die S-Bahn auf dieser Strecke fahren, hieß es da noch.

Dieser Termin ist nun wohl nicht mehr zu halten. Gerade erst hatte die AKN die Taktung ihrer A1-Linie erneut angepasst. Demnach gibt es jetzt zwischen Burgwedel und Quickborn montags bis freitags einen durchgängigen 20-Minuten-Takt. Die Pendelzüge im Zehn-Minuten-Takt sind ersatzlos gestrichen worden.