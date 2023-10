Nordseeinsel: Rolf Zuckowski huldigt Helgoland mit einem neuen Liebeslied

Helgoland. Egal, ob Hymne, Shanty, Volkslied oder Popsong – die Insel Helgoland steht bei Liedermachern offenbar hoch im Kurs. Jetzt hat auch Rolf Zuckowski einen neuen Text für das Eiland in der Nordsee veröffentlicht.

Die Liebe zu Helgoland ist für den heimatverbundenen Komponisten und Sänger noch ganz frisch. Dabei erlebte er manchmal täglich von seiner Wohnung in Blankenese, wie sich der Helgoland-Katamaran am Morgen auf der Elbe gen Helgoland aufmachte und am Abend manchmal im letzten Licht zurückkehrte.

Konzert mit Johannes Oerding lockt Rolf Zuckowski 2018 erstmals nach Helgoland

Erst vor fünf Jahren bestieg Rolf Zuckowski selbst das Schiff. Ein Konzert des befreundeten Sängers Johannes Oerding lockte ihn auf die Insel. So erlebte er den von anderen Sängern beschriebenen weiten Blick über die Nordsee, das Himmelsspiel der Möwen, Basstölpel und anderen Vögel – und wie die untergehende Sonne den Roten Felsen zum Leuchten bringt.

Das von Rolf Zuckowski neu getextete Lied erzählt unter anderem davon, wie der Rote Felsen beim Herannahen des Katamarans am Horizont erscheint, langsam größer wird, und dass „der kleine Traum von Glück“ Helgoland heißt. Für diese Augenblicke bot sich natürlich ein Musikvideo an.

Musikvideo Rolf Zuckowski

Auf Youtube gibt es das Musikvideo

Die Idee ist bereits älter. Doch die Corona-Pandemie machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt ist alles fertig gedreht und auf dem Filmkanal Youtube abrufbar. Dafür haben viele verschiedene Partner gesorgt.

„Wir haben uns sehr gefreut, als Rolf Zuckowski auf uns zukam, ob wir gemeinsam das Musikprojekt verwirklichen wollen“, erzählt Tim Kunstmann, Geschäftsführer der Reederei FRS Helgoline. „Wir sind eine musikalische Reederei und hatten unter anderem auf unserer Blankeneser Fährlinie bereits mehrfach mit dem Künstler zusammengearbeitet.“

Impressionen von der Fahrt mit dem Halunder Jet und von der Insel

Unter der Regie von Raw Souls Productions ging es im Sommer an die Arbeit. Jetzt ist der etwa zweiminütige Clip auf der Internet-Seite der Reederei abgespielt werden. Zu sehen sind Impressionen von der Überfahrt auf der Elbe, der Nordsee und der maritimen Landschaft Helgolands – mittendrin Rolf Zuckowski sowie 20 Männer und Frauen sowie Kinder der Speeldeel.

Liedermacher Rolf Zuckowski und die Finkwarder Speeldeel freuen sich über das gemeinsame Projekt mit der Reederei FRS Helgoline.

Foto: Raw Souls Productions

Rolf Zuckowski arbeitet seit Beginn seines Künstlerlebens immer wieder mit der Gruppe aus Finkenwerder zusammen. „Bi uns an de Küst“ gehört ebenso zu den Texten für die Speeldeel wie das Album „Snack mal wedder Platt“.

Neuer Text basiert auf der Komposition „Kleine weiße Möwe“

Das neue Lied über Helgoland basiert auf dem von Norbert Schultze und Fritz Grasshoff komponierten und getexteten Lied „Kleine weiße Möwe“. Der Helgoland-Bezug erinnert zudem an die von Hans Albers und Freddy Quinn besungene „Kleine Möwe“, die nach Helgoland fliegen und „dem Mädel, das ich liebe, einen Gruß“ bringen soll.

Und so reiht sich Rolf Zuckowskis Lied ein in die Reihe prägender Texte, die August Heinrich Hoffmann von Fallersleben mit der Deutschland-Hymne 1841 auf Helgoland dichtete. Manch einer erinnert sich auch daran, dass das Lied „Westerland“ der Kult-Band „Die Ärzte“ ursprünglich auf Helgoland getextet war.

Wer das Musikvideo in authentischer Umgebung an Bord des Halunder Jets erleben möchte, hat dieses Jahr noch in diesem Monat Gelegenheit dazu. Am 1. November ist der Abschiedstörn gen Helgoland vorgesehen. Danach ist Ruhepause bis März und Zeit für die nächsten Projekte von Rolf Zuckowski, Helgoline und anderen.