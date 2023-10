Blumen zum Selbstschneiden im Kreis Pinneberg: Wo das jetzt noch möglich ist

Kreis Pinneberg. Frische, Vielfalt und Preiswertigkeit sind nur einige von vielen Vorteilen, die das Blumen selbst schneiden gegenüber dem Kauf im Laden bietet. Egal ob Dalien oder Gladiolen, auch mit Einbruch des Herbsts blühen vielerlei Blumen noch in ihrer vollen Pracht. Andere Arten wie beispielsweise der Krokus blühen im Herbst wieder so richtig auf.

Die Vielfalt der verfügbaren Blumenarten auf den Feldern ermöglicht es, beim Pflücken kreativ zu werden und einzigartige Sträuße zu gestalten, die den individuellen Geschmack eines jeden Blumenfreundes widerspiegeln. Mit dem Herbst vor der Tür endet die Blumensaison jedoch bald. Es gibt jedoch noch einige Felder im Kreis, die an den letzten warmen Tagen des Jahres zum Selbstschneiden einladen.

Löwenzahn wächst gerne auch im Herbst. Diese und viele weitere Blumenarten gibt es im Kreis zum Selbstschneiden und pflücken. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Blumen zum Selbstschneiden – wo das im Kreis Pinneberg noch möglich ist

Mitten in Barmstedt, direkt am Schloss Rantzau gelegen, erwartet Besucher ein idyllisches Umfeld, um ihre eigenen Blumen zu schneiden. Im Weg am Spitzerfurth finden Sie nicht nur eine reichhaltige Auswahl an Blumen, sondern auch einen atemberaubenden Blick auf die majestätische Schlossinsel. Hier haben Besucher nicht nur die Möglichkeit, Blumen zu schneiden, es bietet sich ihnen auch eine einzigartige Kulisse, um die Schönheit der Natur zu genießen.

Im östlichen Teil Torneschs haben Besucher ebenfalls die Gelegenheit, den Sommer gebührend ausklingen zu lassen. An der Kreuzung Ahrenloher Straße und Großer Moorweg in Tornesch erwartet die Gäste zudem eine Fülle von Aktivitäten, um den Ausflug perfekt abzurunden. Hier verbindet sich das Selbstschneiden von Blumen mit der Möglichkeit, die Umgebung zu erkunden und sich an weiteren Freizeitaktivitäten zu erfreuen.

Die Zeit der Krokusse beginnt wieder. Nach langer Sommerpause gedeihen sie nun in den Herbstmonaten.

Foto: imago stock&people / imago/Manngold

Halstenbek und Holm: Idyllische Felder mit ergiebiger Auswahl

Eine liebevoll gestaltete Anlage mit einer umfangreichen Auswahl an verschiedenen Schnittblumen erwartet Besucher auch im Halstenbeker Weg in Rellingen. Zudem gibt es nur wenige Kilometer entfernt im Heideweg in Halstenbek ebenfalls Blumen zum Selbstschneiden.

Beide Felder zeichnen sich durch ihre liebevolle Pflege aus, und insbesondere Gladiolen und Dalien stehen hier zu erschwinglichen Preisen zum Selbstschneiden bereit. Hier lässt sich der Sommer optimal ausklingen und die letzten Sonnenstrahlen in herrlicher Atmosphäre genießen.

Das Blumenfeld der Familie Hörburger im Süden Holms ist für Besucher ebenfalls eine beliebte Adresse zum Selbstschneiden verschiedenster Blumenarten. ob ein wochenendlicher Familienausflug oder einfach ein Spaziergang am Sauerbekkanal entlang – Blumen lässt es sich hier zu jeder Gelegenheit in gemütlicher und idyllischer Atmosphäre pflücken und schneiden.