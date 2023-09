A23: Acht Vollsperrungen wegen Bauarbeiten im Oktober - Autofahrern droht Stau

Sowohl in Richtung Hamburg als auch in Richtung Heide muss die marode Fahrbahn saniert werden. Das kommt auf Autofahrer zu.

Kreis Pinneberg. Nach den angekündigten neuen Baustellenführungen ab Mitte September müssen Autofahrer auch im Oktober mit Verkehrsbehinderungen wegen Vollsperrungen auf der A23 rechnen. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, werde es zwischen Elmshorn und Tornesch baustellenbedingt nächtliche Sperrungen an insgesamt acht Tagen geben. Bedeutet: Die Bahn ist in vier Nächten Richtung Hamburg gesperrt und in vier Nächten in Richtung Heide.

Für Bauarbeiten in diesem Abschnitt soll die A23 zunächst in Fahrtrichtung Hamburg viermal hintereinander dicht gemacht werden, und zwar vom 6. Oktober bis 9. Oktober jeweils von 22 bis 5 Uhr. In der Gegenrichtung nach Heide ist der Abschnitt zwischen Tornesch und Elmshorn vom 13. Oktober bis 16. Oktober jeweils zwischen 22 und 5 Uhr geschlossen, so die Autobahn GmbH.

A23: Acht Vollsperrungen wegen Bauarbeiten im Oktober

Hintergrund der umfangreichen Sperrungen ist, dass die Fahrbahndecke in diesem Abschnitt mit Netzrissen und Spurrinnen beschädigt ist. Das führe dazu, dass es Defizite bei der Griffigkeit und Haftung gebe. Die nächtlichen Sanierungsarbeiten sollen die Mängel beheben.

Gebaut werde dann in einem sogenannten DSH-V Verfahren. Dabei werde eine dünne Asphaltschicht im Heißeinbau aufgebracht. Mit dieser Technik sei die Bauzeit kürzer und nachhaltiger, da weniger Mengen benötigt werden. Zudem soll damit auch eine dauerhaft griffige und lärmarme Fahrbahndecke hergestellt werden.

Das sind die Umleitungen während der gesperrten Autobahn

Wegen anstehender Baumaßnahmen in den Folgeabschnitten wären andere Instandsetzungsarbeiten in den nächsten Jahren nur mit erheblichen Verkehrseinschränkungen möglich. Deshalb werde die nun angekündigte Maßnahme zeitlich nach vorn gezogen. Vollsperrungen seien unumgänglich.

Während der Sperrung in Richtung Hamburg soll der Verkehr über die Anschlussstelle Elmshorn abgeleitet werden. Mit der U126 über die L110 und K21 könne die Baustelle umfahren werden. Ein Ausweichen sei auch über die Ausfahrt Itzehoe-Mitte möglich.

In der Gegenrichtung sei in den Nächten vom 13. Oktober bis 16. Oktober eine Umleitung über die Ausfahrten Hamburg-Nordwest, Bad Bramstedt und Itzehoe-Mitte möglich. Autofahrer sollen zudem die U125 nutzen.

Grundsätzlich, so die Autobahn GmbH weiter, können die Arbeiten nur bei trockener Witterung stattfinden, deshalb seien kurzfristige Verschiebungen möglich.