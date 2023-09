Der Täter tritt Tür in Elmshorner Mehrfamilienhaus ein. Mitbewohner stoppen den jungen Mann in letzter Minute. Was war sein Motiv?

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr: In Elmshorn im Kreis Pinneberg musste die Feuerwehr nicht eingreifen, aber die Bewohner eines Mehrfamilienhauses schrammten nur knapp an einer Brandkatastrophe vorbei. (Symbolbild)

Polizei Elmshorn Bewohner gießt Benzin in Flur und will Wohnhaus anzünden

Elmshorn. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Elmshorn sind wohl nur knapp einer Katastrophe entgangen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte ein Hausbewohner am Dienstagabend ein Feuer in dem Gebäude legen. Er konnte nur Minuten vor der Umsetzung seines Planes von anderen Bewohnern gestoppt werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich den Polizeiangaben zufolge gegen 19 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Gärtnerstraße. Nach den bisherigen Erkenntnissen bemerkten Anwohner einen starken Geruch im Hausflur. Dort entdeckten die Nachbarn einen 23 Jahre alten Mitbewohner, der schon eine Wohnungstür eingetreten hatte und Benzin verteilt haben soll.

Zudem habe der junge Mann damit gedroht, das Haus anzuzünden. Nur weil die anderen Bewohner diese Drohung ernst nahmen und den mutmaßlichen Brandstifter überwältigten, konnte wohl Schlimmeres verhindert werden. Der Mann wurde später von eintreffenden Polizeibeamten festgenommen.

Wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung nahmen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in Gewahrsam. Die Kriminalpolizei Elmshorn und die Staatsanwaltschaft Itzehoe haben die Ermittlungen übernommen. Eine Vorführung bei einem Haftrichter werde abgeklärt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.