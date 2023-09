Freibad Pinneberg: Septemberhitze - diese Bäder im Kreis sind noch offen

Der Sommer dreht in dieser Woche eine Ehrenrunde. Wo man sich an den wohl letzten warmen Tagen dieses Jahres abkühlen kann.

Die Badesaison im Freibad Quickborn endet dieses Jahr frühestens am Sonntag, 10. September.

Freibad Pinneberg Septemberhitze: Diese Freibäder in Pinneberg sind noch offen

Kreis Pinneberg. Viele Freibäder im Kreis Pinneberg haben die Badesaison bereits mit Beginn des Monats September beendet — nicht abzusehen war die plötzliche Wiederkehr des Sommers. Trotzdem gibt es noch ausgewählte Stellen, an denen sich Hitzegeplagte an den letzten Sommertagen des Jahres ins kühle Nass begeben können.

Entspannen und abkühlen in der Kieskuhle Appen

Einige Badeseen sind von Saisonzeiten unabhängig, weswegen diese in dieser Woche wohl sehr beliebt sein werden. Die Kieskuhle in Appen-Etz ist einer dieser Seen. Seit Jahrzehnten bereits im Kreis Pinneberg beliebt bietet er mit seiner Liegewiese rund um die Kieskuhle eine geeignete Option, den Sommer ausklingen zu lassen.

Die Kieskuhle in Appen-Etz ist in der Umgebung sehr beliebt.

Foto: HA

Der See wird allerdings sehr schnell tief, weswegen gute Schwimmkenntnisse hier vorausgesetzt werden. Eltern wird zudem geraten, ihre Kinder an der Kieskuhle ständig im Blick zu haben. Der Eintritt ist kostenlos und die Kieskuhle ist rund um die Uhr geöffnet.

Freibad-Spaß für Jung und Alt: Freibad Quickborn

Das Freibad Quickborn ist das einzige Freibad, das seine Saison im Kreis Pinneberg noch nicht beendet hat. Mindestens bis Sonntag, 10. September, und bei gutem Wetter bis spätestens Mittwoch, 13. September, hat das Freibad seine Türen für Besucher geöffnet.

Hat die längste Badesaison aller Freibäder im Kreis Pinneberg: das Kultfreibad Quickborn

Foto: Stadt Quickborn

Für Jung und Alt, für Aktivitäten und für Entspannung — im Freibad Quickborn ist für jeden etwas dabei. Die Besucher erwartet ein Schwimmer- sowie ein Nichtschwimmerbereich, ein Springerbecken sowie ein Kinderplanschbecken. Ein Bolz- und Volleyballplatz gibt es ebenfalls, sowie eine Spiel- und Liegewiese für diejenigen, die einfach die Sonne genießen wollen.

Öffnungszeiten: Montag Donnerstag 6:30 bis 20:30 (Reinigungsarbeiten jeweils von 11 bis 15 Uhr), Dienstag, Mittwoch & Freitag 6:30 bis 20:30, Sonnabend, Sonntag & feiertags 8:30 bis 18:30

Informationen & Eintrittspreise: https://www.quickborn.de/Leben+in+Quickborn/Freibad.html

Schlossinsel inklusive: Rantzauer Badesee

Die Badestelle am Rantzauer See bietet einen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich.

Foto: Stadtwerke Barmstedt

Der Rantzauer See in Barmstedt bietet Gästen die Möglichkeit, sich in einem Badesee mit Zugang zur Schlossinsel ins kühle Nass zu begeben. Die Badesaison geht hier bis Freitag, 15. September. Neben einem Nichtschwimmerbereich und einem Kinderplanschbecken bietet der Badesee ein Schwimmerareal mit einer Tiefe bis zu zwei Metern.

Es ist trotzdem Vorsicht geboten, eine Badeaufsicht gibt es nämlich nicht. Auch abseits des Wassers kann man am Rantzauer See die Sonne genießen — unter anderem eine Tischtennisplatte sowie ein Volleyballfeld stehen für Besucher zur Verfügung.

Öffnungszeiten: täglich von 10 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit, spätestens 20 Uhr

Informationen & Eintrittspreise: https://stadtwerke-barmstedt.de/badewonne/

Kurzurlaub für Genießer: Meerwasserschwimmbad auf Helgoland

Für Reiselustige gibt es zudem die Möglichkeit, einen Freibadbesuch mit einer Reise nach Helgoland zu verbinden. Das Meerwasserschwimmbad Mare Frisicum SPA verbindet das Innenbecken durch einen Gang mit dem Außenbecken. Im Außenbecken erwartet Besucher ein Strömungskanal, Nackenduschen sowie Brodelbecken.

Nordseeblick inklusive im Mare Frisicum auf Helgoland

Foto: Mare Frisicom Helgoland / Mare Frisicum Helgoland

Ein weiteres Highlight des Hallenfreibades ist der mit Meerwasser betriebene Whirlpool auf dem Dach. Von hier haben Besucher einen malerischen Blick auf die Nordsee, die Badedüne und den roten Felsen. Ein Kinderplanschbecken sowie einen Spielplatz gibt es für die kleinen Gäste des Freibades, und Liegewiesen sowie Grünflächen laden zum Erholen und Entspannen ein.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 21 Uhr, Sonnabend 8 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

Informationen & Eintrittspreise: https://www.helgoland.de/freizeit-gestalten/schwimmbad/