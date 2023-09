Nordseeinsel: Helgoland feiert erstes Mittelalterspektakel auf der Insel

Premiere startet am Donnerstag und dauert bis Sonntag. Auch Tagesgäste kommen bei dem Fest auf ihre Kosten – die Details.

Helgoland feiert in diesem September seinen ersten Mittelaltermarkt von Donnerstag bis Sonntag.

Helgoland. Die Tourismuswerber auf Helgoland mussten offenbar selbst erst einmal überlegen wie man die Insel und das Mittelalter unter einen Hut bekommt. Denn: Helgoland und Mittelaltermarkt? Das sei durchaus eine „ungewöhnliche Kombination“. Aber auf der Hochseeinsel ist ja so einiges ungewöhnlich, darum startet an diesem Donnerstag, 7. September, tatsächlich der erste Mittelaltermarkt auf dem roten Felsen. Bis Sonntag können Besucher eintauchen in längst vergangene Zeiten.

Dass Helgoland als Ort nicht so abwegig ist, zeige schon der Name des ausgewählten Standortes für den Mittelaltermarkt. Man könne sich auf der Insel jedenfalls kaum eine bessere Kulisse vorstellen als das hügelige „Mittelland“ und die raue Nordsee.

Neu auf Helgoland: Insel eröffnet ersten Mittelaltermarkt

Davon seien auch die Organisatoren – Christoph und Holger Tewis, David Schneider und die gebürtige Helgoländerin Kim Marie Herr – überzeugt. Nach vielen erfolgreichen Veranstaltungen auf dem Festland haben sie sich Helgoland als Ziel gesetzt. Die Premiere auf dem Eiland werde seit fast zwei Jahren geplant.

Foto: www.helgoland-mittelalter.de

Die Besucher erwartet von Donnerstagabend an ein abwechslungsreiches Programm. Unter anderem sind Musik, Schwertschaukampf, mittelalterliche Waren, Mitmach-Aktionen, Schmiedekunst und eine Lagerstätte mit echtem Mittelaltervolk geplant. Abends soll eine „mystische Feuershow“ stattfinden.

Mittelaltermarkt: Vier Tage Programm auf dem „Mittelland“ der Insel

An zwei Tagen (Freitag und Sonnabend) ist sogar jeweils 14.30 Uhr ein musikalischer Umzug um der Insel geplant. Am Wochenende wird das Programm mit dem Auftritt des lokalen Shantychors „Helgoländer Karkfinken“ erweitert.

Tagesgäste dürfen sich auch freuen: Der Markt werde zwar am Donnerstagabend erst um 18 Uhr eröffnet, aber von Freitag bis Sonntag hat man auch tagsüber die Gelegenheit, die Veranstaltung zu besuchen und viele der Programmpunkte mitzuerleben.

Hochsaison war wetterbedingt miserabel – jetzt soll es besser werden

Nachdem in der Hochsaison mehrere Veranstaltungen wegen des Wetters ausgefallen sind oder kurzfristig umorganisiert werden mussten, freuen sich die Veranstalter auf den Spätsommer. Die Wetteraussichten stimmen jedenfalls für vier vergnügliche Tage.

Und das ist das Programm im Einzelnen. Am Donnerstag wird der Mittelaltermarkt gegen 18 Uhr mit Musik von Caspar Bierschmeichler eröffnet. Danach gibt es noch Musik von Angus von Ardingen und Vielgestalt, bevor 21:30 Uhr eine Feuershow beginnt.

Helgoland: Das volle Programm zum Mittelaltermarkt

Am Freitag geht es um 11 Uhr los, und zwar mit der Markteröffnung mit Musik. Bis 14.30 Uhr gibt es diverse Auftritte, 14.30 Uhr startet dann der musikalische Umzug um die Insel. 15:30 Uhr gibt es eine Schmiedevorführung, danach einen Schwertschaukampf und wieder Musik von wechselnden Künstlern sowie die abendliche Feuerschow.

Auch der Sonnabend und der Sonntag sind prall gefüllt mit Musik und Vorführungen. Neu ist dann an beiden Tagen der Auftritt des Shanty Chores „Helgoländer Karkfinken“ von 17.30 Uhr an. Der Eintritt für den Mittelaltermarkt ist an allen Tagen frei. Die Hochseeinsel gehört bekanntlich zum Kreis Pinneberg und begrüßt jährlich etwa 350.000 Besucher.