Radrennen Cyclassics im Kreis Pinneberg: Jubel – und gesperrte Straßen

Wedel. Einmal jährlich steigen wieder Rennradprofis und ambitionierte Amateur-Fahrer auf ihr Sportgerät, um bei der 26. Auflage der Cyclassics möglichst kräftig in die Pedale zu treten. Das größte Eintagesrennen Deutschlands, Hauptsponsor und Namensgeber ist Bemer, lässt am Sonntag, 20. August, insgesamt circa 14.000 Breitensportler und die besten Radsportteams der Welt von Hamburg aus auch durch den Kreis Pinneberg sausen.

Während das Ereignis die Herzen der Radsport-Fans im Kreis höherschlagen lässt und sie sich darüber freuen, den Fahrern in den Gemeinden entlang der Route zuzujubeln, müssen sich motorisierte Verkehrsteilnehmer und nicht so begeisterte Anwohner im Kreis Pinneberg auf stundenlange Einschränkungen und Straßensperrungen einstellen. Das Bike-Fest in Wedel fällt aus. Die Party für Radsportfreunde auf dem Roland ist abgesagt worden.

Cyclassics im Kreis Pinneberg: Jubel über das Radrennen – und gesperrte Straßen

Neben der 60-Kilometer-Strecke wird auch das Herzstück der 100-Kilometer-Strecke durch den Kreis führen. Jedermänner/-frauen und auch das Elite-Feld fahren über die Hamburger Bezirke Mitte, Eimsbüttel und Altona in den Kreis Pinneberg.

Die Profis werden wieder auf Abschnitten beider Distanzen fahren, jedoch nördlich von Barmstedt eine eigene Schleife befahren. Diese geht durch Barmstedt nach Lutzhorn. Anschließend folgt eine Schleife über Heidmoor, Mönkloh, Hingstheide und Bokel, die zweimal befahren wird, ehe es dann zurück auf den Kurs der Hobby-Fahrer geht.

Cyclassics: Straßensperrungen – auch A23 ist betroffen

Zwischen 8 und 12 Uhr sind Straßen in Halstenbek und Rellingen gesperrt. Nicht passierbar sind Halstenbeker Chaussee, Dockenhudener Chaussee, Hartkirchener Chaussee, Halstenbeker Weg, Pinneberger Straße, Hamburger Straße, die Hauptstraße und auch die Tangstedter Chaussee. Cyclassics-Teilnehmer auf der 100-Kilometer-Tour werden zwischen 9 Uhr und 10.45 Uhr erwartet. Das Elite-Feld kommt circa zwischen 11.35 und 11:50 Uhr auf den Straßen entlang gefahren

Die A23-Anschlussstelle Halstenbek-Rellingen ist während der Veranstaltung gesperrt. Autofahrer können die Anschlussstellen Halstenbek-Krupunder und Pinneberg-Süd nutzen.

100-Kilometer-Route der Cyckassics führt von LSE nach Norden

Generell: Die 100-Kilometer-Route biegt von der LSE ab nach Halstenbek und führt über Rellingen, Tangstedt, Quickborn und Hemdingen nach Barmstedt. Dort ist für jene Starter der nördlichste Punkt erreicht, denn dann führt der Streckenabschnitt über Bevern, Ellerhoop, Kummerfeld und Pinneberg zurück nach Appen-Etz.

Cyclassics: Die Profis starten auf der Hamburger Mönckebergstraße. Dort ist auch das Ziel.

Foto: Georg Wendt / picture alliance/dpa

In Tangstedt, Quickborn, Hemdingen gibt es Sperrzeiten zwischen 8.15 Uhr und 12.30 Uhr. Die nicht passierbaren Straßen sind: Dorfstraße, Hasloher Chaussee, Quickborner Weg, Tangstedter Straße, Pinneberger Straße, Marktstraße, Kieler Straße (B4), Barmstedter Straße, Quickborner Chaussee, Reesenhöh, Barmstedter Straße und Hemdinger Chaussee.

100-Kilometer-Route der Cyckassics führt von LSE nach Norden

Die erwarteten Durchlaufzeiten der Felder: 100 Kilometer: 9.15 bis 11.25 Uhr. Elite: 11.45 bis 12.15 Uhr. Es gibt für Autofahrer eine ausgeschilderte Umleitung der B4 über Alveslohe (Kreis Segeberg).

Die Streckenführung und Durchfahrzeiten der Cylassics 2023 im Überblick.

Foto: F. Hasse

Die 60-Kilometer-Schleife, auf der die Rennradfahrer über Schenefeld und die LSE in Richtung Pinneberg düsen, führt über die Wedeler Chaussee nach Holm und von dort aus über Wedel die Elbe entlang zurück nach Hamburg.

26. Auflage: Viele Straßen im Kreis wegen Cyclassics gesperrt

Sperrzeiten gibt es auf dieser Route zwischen 6.45 Uhr und 14.45 Uhr. Abgesperrte Straßen sind Altonaer Chaussee, L103, Wedeler Weg, Hauptstraße, Wedeler Chaussee, Lehmweg, Holmer Straße, Schauenburgerstraße, Rolandstraße, Austraße, Schulauer Straße, Strandweg, Parnaßstraße, Elbstraße, Galgenberg und Tinsdaler Weg.

Die Jedermann-Fahrer biegen in Wedel auf die Schulauer Straße Richtung Elbe ein.

Foto: KITTY HAUG

Durchlaufzeiten: 60-Kilometer-Fahrer – 7.45 Uhr bis 9.40 Uhr. 100-Kilometer-Fahrer: 9 Uhr bis 12.55 Uhr. Die ersten Profis sind dort schätzungsweise um 11.25 Uhr. Die Youngclassics-Fahrer düsen durch dieses Areal von 13.15 Uhr bis 13.55 Uhr. Der von der Rennstrecke eingeschlossene Bereich ist laut Veranstalter nur über Hamburg und die B431 oder die Überführung (Kiebitzweg) der L103 im Bereich Schenefeld anfahrbar. Die Querung der Rennstrecke sei nicht möglich.

Radrennen: Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen wegen

Autofahrer in Richtung Uetersen, Elmshorn und Marsch werden gebeten, diesen Bereich über Schenefeld, Halstenbek-Krupunder oder A23 anzusteuern. Waren Marsch-Gemeinden im Vorjahr noch Teil der Cyclassics, sind Haseldorf, Haselau und Hetlingen diesmal nicht dabei.

Sperrzeiten gibt es auch im Bereich Pinneberg und Kummefeld, und zwar von 9 Uhr bis 14.15 Uhr. Nicht befahrbar sind die Straßen: Oha, Bundesstraße (K21), Elmshorner Straße, Westring, Wedeler Weg. Allerdings werden zwischen den einzelnen Rennfeldern Querungen ermöglicht. Die geplanten Fahrerzeiten: 100-Kilometer-Schleife: Von 10 Uhr bis 12.20 Uhr, Elite: 13.45 Uhr bis 14.05 Uhr.

Cyclassics im Kreis Pinneberg: Viele Straßen sind über Stunden gesperrt

Auf der Route Barmstedt, Bevern und Ellerhoop ist zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr eine Sperrzone eingerichtet. Die gesperrten Straßen sind Hamburger Straße, Mühlenweg, Spitzerfurth, Pinneberger Landstraße, Beverner Chaussee, Hauptstraße und Barmstedter Straße. Fahrer sind vor Ort von 9.35 Uhr bis 11.50 Uhr (100 Kilometer), die Profis sind etwa von 13.25 bis 13.50 beklatschbar.

Auch der Busverkehr, der im Kreis Pinneberg entlang der Routen ist, wird beeinträchtigt, möglicherweise bereits ab Freitag, 18. August. Detaillierte Fahrplanauskünfte gibt es über die HVV-App, unter hvv.de oder über die Telefonnummer 040/194 49 erhältlich.