Brand war am späten Dienstagabend in einer Küche im Dachgeschoss ausgebrochen und ins Dach gezogen. Das sind die Einzelheiten.

Foto: Frank May / picture alliance / Frank May

Feuerwehr, aufgenommen am 20.07.2023 in Göttingen.

Ellerbek. Feueralarm in einer Flüchtlingsunterkunft: In Ellerbek ist in einem Mehrfamilienhaus, das derzeit zur Unterbringung von Geflüchteten genutzt wird, ein Feuer ausgebrochen. Brandort war eine Küche im Obergeschoss. Laut Polizeiangaben ist der Schaden immens.

Die Einsatzleitstelle in Elmshorn alarmierte um kurz nach 22.30 Uhr die Ellerbeker Feuerwehr, nachdem erste Notrufe auf das Feuer an der Rugenbergener Straße hinwiesen. Laut Polizeiangaben war das Feuer in einer Küche im Dachgeschoss ausgebrochen.

Ellerbek: Flüchtlingsunterkunft nach Feuer nicht mehr bewohnbar

Von dort griffen die Flammen offenbar auf den Dachbereich des Gebäudes über. Die Einsatzkräfte mussten Teile des Daches öffnen, um an die darunter liegenden Brandnester zu gelangen.

In dem Komplex leben auf drei Etagen 30 bis 40 Personen. Zum Glück gab es keine Verletzten. Die Bewohner wurden zunächst in einer Turnhalle untergebracht.

Der Kriminaldauerdienst der Kripo hat die Brandstelle beschlagnahmt. Ursächlich könnten ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit sein.

Feuer in Flüchtlingsunterkunft: Polizei schätzt Schaden auf 200.000 Euro

Nach ersten Angaben sollen erhebliche Schäden im Dachgeschoss, im Spitzbodenbereich sowie im Dachstuhl entstanden sein. Die Kripo schätzt die Schadenshöhe auf 200.000 Euro. Das Gebäude soll zunächst als nicht mehr bewohnbar eingestuft worden sein.