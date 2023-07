Elmshorn: Im Keller beim Klauen erwischt: Polizei schnappt Einbrecher

Die Polizei hat am Wochenende in Elmshorn zwei Einbrecher festgenommen (Symbolbild).

Elmshorn. Die Polizei hat am Wochenende in Elmshorn zwei Einbrecher festgenommen. An der Ollnstraße erwischte es einen 50 Jahre alten Mann, an der Rethfelder Straße stellten die Beamten einen 32-Jährigen.

In der Nacht zu Sonnabend wurde die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Ollnstraße auf verdächtige Geräusche aufmerksam, die aus dem Keller des Wohnblocks kamen. Sie vermutete, dass ein Einbrecher am Werk sein könnte und alarmierte die Polizei.

Fahndungserfolg in Elmshorn: Polizei nimmt zwei Einbrecher fest

Eine Streifenwagenbesatzung stieß im Kellerbereich auf einen 50 Jahre alten Mann, der gerade eine Musikanlage trug. Er gab an, diese im Auftrag des Eigentümers abholen und entsorgen zu wollen.

Allerdings stellte sich schnell heraus, dass der benannte Eigentümer den 50-Jährigen überhaupt nicht kannte. Dem Elmshorner droht ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

Radfahrer will in unbewohntes Haus einsteigen – Fenster am Sonnabend zerstört

Am Sonntag gegen 7 Uhr beobachteten Anwohner an der Rethfelder Straße einen Fahrradfahrer, der sein Rad abstellte und sich zielstrebig zu einem bereits beschädigten Fenster eines unbewohnten Gebäudes begab.

Die von den Zeugen herbeigerufenen Einsatzkräfte stellten auf dem Grundstück der Baustelle einen 32-Jährigen, der einen Rucksack und einen Werkzeugkoffer bei sich hatte. Zudem fanden die Beamten bei ihm typische Einbruchsutensilien auf.

Die Polizisten stellten diese Gegenstände aufgrund des Verdachts des Diebstahls sicher. Während der Befragungen vor Ort stellte sich heraus, dass das kaputte Fenster bereits am Sonnabend gegen 20 Uhr zerstört worden sein dürfte.

Zu diesem Zeitpunkt hatten Zeugen Scheibenklirren gehört und zwei Männer beobachtet, die mit Fahrrädern flüchteten.

Der 32 Jahre alte, vorläufig festgenommene Elmshorner wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht weitere Zeugen, auch für die Zerstörung der Scheibe am Sonnabendabend. Hinweise unter Telefon 04121/80 30.