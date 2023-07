Quickborn. Das Quickborner Kult-Freibad ist zurück! Seit der großen Poolparty zur Eröffnung der Freibadsaison am 1. Mai verzeichnet das Freibad nach Angaben der Stadt Quickborn ganz hervorragende Besucherzahlen. „Quickbornerinnen und Quickborner strömen an Wochentagen zu Hunderten ins Kult-Bad, an heißen Sonntagen wird regelmäßig die 1000er-Marke geknackt“, heißt es stolz in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Bürgermeister Thomas Beckmann gönnt sich im Quickborner Kult-Freibad eine Auszeit zwischen zwei Terminen in einem der Strandkörbe.

„Ich bin überglücklich, dass die Saison so gut läuft“, betont Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann, der an diesem Sonnabend nach eigenen Angaben im Freibad immer wieder von Besucherinnen und Besuchern angesprochen wurde. „Das Feedback unserer Gäste ist toll, die Menschen kommen gerne – auch von außerhalb. Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass unser Freibad eine richtige Attraktionen geworden ist“, sagt der Rathauschef.

Quickborn: Das Comeback des Jahres – Kult-Freibad ein voller Erfolg

Anfang des Jahres war dieser Erfolg noch nicht abzusehen. Nachdem die Jahre 2020 und 2021 von den coronabedingten Einschränkungen geprägt waren, stand die Saison 2022 ebenfalls unter keinem guten Stern. Massive Personalausfälle führten früh zu eingeschränkten Öffnungszeiten und letztendlich zu einem vorzeitigen Ende der Badesaison.

Ordentlich was los im Quickborner Freibad: An einem Tag im Juli kamen sogar mehr als 1700 Besucherinnen und Besucher.

Die Probleme der vergangenen drei Jahre gehören jedoch ganz offensichtlich der Vergangenheit an. „Die Öffnungszeiten können aufgrund der seit Ende vergangenen Jahres mit hohem Aufwand betriebenen Personaloffensive vollständig gewährleistet werden, die Stimmung ist super und auch das Wetter spielt mit“, teilt die Stadt mit.

Kult-Freibad: An einem Tag kamen mehr als 1700 Besucherinnen und Besucher

Am Sonntag, 9. Juli, habe der Kassenautomat bei Spitzentemperaturen von über 32 Grad knapp 1700 Besucherinnen und Besucher im Quickborner Freibad – ein Rekordwert. Seit Beginn der täglichen Aufzeichnungen der Besucherzahlen im Jahr 2016 seien nie mehr Besucherinnen und Besucher pro Tag im Monat Juli registriert worden. Insgesamt, so die Statistiker im Quickborner Rathaus, sei der 9. Juli 2023 ist der drittbestbesuchte Tag seit 2016 gewesen.

Die stellvertretende Badleiterin Alina Kodritsch am Eingang des Quickborner Freibads.

„Vielleicht war es sogar der beste Tag überhaupt“, verrät die stellvertretende Badleiterin Alina Kodritsch. „Zwischenzeitlich mussten wir das Kassenhäuschen besetzen. In dieser Zeit hat der Automat natürlich nicht mitgezählt. Besonders an warmen Sonntagen ist der Andrang hoch, es ist einfach toll.“

Quickborn: Das neue Team ist mit viel Engagement dabei

Doch nicht nur die Gäste hätten Spaß und kommen gerne, auch das neue Freibad-Team sei mit Leidenschaft bei der Sache.

Badleiter Chris Kodritsch: „Der Saison-Beginn war herausfordernd, die Mannschaft wurde nach dem letzten Jahr komplett neu aufgestellt. Wir mussten uns aufeinander einstellen und das Freibad kennenlernen. Doch wir sind ein tolles Team mit hochmotivierten Fachkräften, und heute kann ich als Badleiter sagen, dass wir mit vielen spannenden Ideen weit über das Jahr 2023 hinaus abliefern wollen. Wir blicken alle positiv in die Zukunft und sind bestrebt, auch im Sommer 2024 wieder voll durchzustarten, um den Quickbornerinnen und Quickbornern eine rundum schöne Zeit in ihrem Kult-Freibad zu ermöglichen“

„Man kann hier alles leihen, von Schwimmflügeln bis hin zu Badereifen.“

Und was sagen die Badegäste? Andrea, André und Tim aus Henstedt-Ulzburg versichern: „Wir sind heute das erste Mal in Quickborn, und es gefällt uns richtig gut. Die Bademeister sind wirklich sehr aufmerksam und präsent, das Bistro-Angebot ist abwechslungsreich, und man kann hier alles leihen, von Schwimmflügeln bis hin zu Badereifen. Wir kommen auf jeden Fall wieder.“

Dieter Laws aus Quickborn genießt die Abkühlung mit seinen Enkelkindern im neuen Kinderbereich.

Dieter Laws aus Quickborn betont: „Meine Enkelkinder und ich finden es hier richtig prima, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr. Das neue Freibad-Team ist großartig, die Atmosphäre und die Gäste sind toll, man kennt sich und lernt trotzdem neue Leute kennen. Auch, dass günstige Familienkarten für zwei Personen angeboten werden und Dauerkarteninhaber der letzten Saison einen 20-prozentigen Rabatt bekommen, finde ich toll.“

Esther Dioubatés aus Norderstedt: „Wir kommen am liebsten mit der ganzen Familie nach Quickborn, seit Jahren schon. Hier gefällt es uns einfach am besten.“

Lukas und Nico aus Hamburg: „Quickborn gefällt uns am besten.“

Sarah Johansson aus Tangstedt ist seit längerer zeit mal wieder im Quickborner Bad - ihr Urteil: „Vor allem der Kinderbereich gefällt uns richtig gut. Es gibt Sonnensegel, kleine Rutschen, Strandkörbe und ein tolles neues Becken für die ganz Kleinen.“

Lukas Schroeder und Nico Grünwaldt sind aus Hamburg-Niendorf in den Kreis Pinneberg „gereist“ - und das nicht ohne Grund: „In Hamburg haben wir viele Freibäder, teilweise direkt um die Ecke. Quickborn gefällt uns aber am besten, auch, wenn man etwas fahren muss. Die Atmosphäre hier ist eine andere, angenehmer, die Stimmung ist immer super, und es gibt mit dem Sprungturm und dem Beachvolleyball-Feld zwei richtig gute Angebote, die wir gerne nutzen.“

Stammgäste Manuela de Vries und Katharina Ronke aus Quickborn.

Manuela de Vries aus Quickborn: „Die neue Badleitung macht einen super Job, es ist immer jemand an den Becken, gut zu erkennen. Unsere Kids dürfen auch alleine ins Freibad, weil wir wissen, dass die Bademeister immer da und stets wachsam sind.“

Quickborn: „Kult-Freibad mit Alleinstellungsmerkmal.“

Katharina Ronke aus Quickborn: „Wir sind Stammgäste, wir waren schon hier, als der Dreier noch gemauert war. Ich habe hier sogar mein Seepferdchen und den Freischwimmer gemacht und komme bis heute immer wieder gerne ins Freibad.“

Amir Seddighizadeh und Tyler Mutz von „Big Amirs Bistro.

Amir Seddighizadeh, Bistro-Betreiber: „Jedes Freibad hat seine Stärken und Schwächen, Attraktionen und Herausforderungen, doch unser Freibad hat ein Alleinstellungsmerkmal, das ich nur aus Quickborn kenne. Man kann sein Kind hier um 8 Uhr morgens abliefern und absolut sicher sein, dass es abends gesund und munter wieder nach Hause kommt. Es ist immer jemand da, das neue Freibad-Team ist immer aufmerksam und zur Stelle. Das gibt es so nur in Quickborn.“