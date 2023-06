Unfall Kummefeld: Hubschraubereinsatz nach Frontalcrash - Frau in Lebensgefahr

Auf nasser Fahrbahn kollidieren zwei Autos nahe Kummerfeld. Eine 54 Jahre alte Hyundai-Fahrerin muss mit Hubschrauber in Klinik.

Kummerfeld. Zu einem schweren Unfall auf regennasser Fahrbahn ist es am Dienstagmorgen im Kreis Pinneberg gekommen. Auf der Kreisstraße 21 nahe Kummerfeld stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Ein 34 Jahre alter Mercedes-Fahrer wurde dabei schwer, eine 54 Jahre alte Hyundai-Fahrerin lebensgefährlich verletzt. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen werden, die Straße war mehr als zwei Stunden gesperrt

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Frontalzusammenstoß um 7.05 Uhr in einer leichten Kurve. Offenbar konnte ein Fahrer auf der nassen und rutschigen Fahrbahn seinen Wagen nicht in der Spur halten und geriet in den Gegenverkehr. Dort knallten beide Fahrzeuge nahezu ungebremst ineinander.

Den Rettungskräften bot sich vor Ort ein Trümmerfeld. Sowohl der Mercedes des 34-Jährigen aus Brande-Hörnerkirchen, als auch der Hyundai der 54 Jahre alten Frau aus Kummerfeld Kleinwagen waren extrem deformiert. Da von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde, rückte auch die Feuerwehr zur technischen Hilfeleistung aus.

Wie die Polizei mitteilte, erlitten die beiden Unfallbeteiligten schwere Verletzungen. Die Frau aus Kummerfeld schwebt sogar in Lebensgefahr. Ein angeforderter Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen, um Spuren an der Unfallstelle zu sichern und so den Hergang zu rekonstruieren. Die Strecke zwischen Ellerhoop und Kummerfeld musste für mehr als zwei Stunden voll gesperrt werden.