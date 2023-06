Jubiläum: Uetersen feiert 100. Geburtstag des Ludwig-Meyn-Gymnasiums

Wer am Freitag an der LMG-Feier teilnehmen möchte, sollte sein Auto unbedingt zu Hause lassen. Was die Besucher sonst noch erwartet.

Das Ludwig-Meyn-Gymnasium in Uetersen wurde 1923 als Internat für auswärtige Schüler eröffnet. Das Jubiläum wird am Freitag groß gefeiert.

Uetersen. Am Uetersener Ludwig-Meyn-Gymnasium (LMG) an der Seminarstraße wird am Freitag groß gefeiert, und das aus gutem Grund: Das LMG, das mit knapp 1000 Schülerinnen und Schülern sowie etwa 80 Lehrkräften zu den größten Gymnasien in Schleswig-Holstein zählt, wird 100 Jahre alt. Herzlich eingeladen sind alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Ehemalige und Freunde.

Den offiziellen Auftakt bildet der Festakt, der von 17 bis 18 Uhr stattfindet. Dazu haben sich zahlreiche Ehemalige und Freunde des Gymnasiums sowie Uetersens Bürgermeister und Vertreter des Bildungsministeriums angekündigt.

Rund um den Festakt läuft in der Zeit zwischen 16.30 und 22 Uhr ein festliches Rahmenprogramm mit Schulführungen sowie Darbietungen verschiedener Musikgruppen. Dazu zählt die eigens gegründete Jubiläums-Bigband unter Mitwirkung von Ehemaligen und Eltern. Zudem gibt es diverse kulinarische Köstlichkeiten und einen Marktplatz mit LMG- und Jubiläumsprodukten.

Wichtig für die Besucher: Es gibt keinen Parkraum an der Schule. Wer mit dem Auto anreist, sollte gar nicht erst Richtung Schulgelände fahren, sondern direkt die kostenfrei nutzbare Parkpalette (An der Klosterkoppel/Lienaus Allee) oder in der Innenstadt (Am Markt) zu nutzen. Von dort ist das LMG in etwa zehn Minuten fußläufig zu erreichen. Eine begrenzte Anzahl von Schwerbehindertenparkplätzen wird auf dem Parkplatz an der Richthofenstraße eingerichtet.

100 Jahre LMG: Gymnasium war ursprünglich ein Internat

Auch Fahrradplätze dürften knapp sein. Der Schulhof der benachbarten Rosenstadtschule steht mit seinen Fahrradständern als Ergänzungsfläche zur Verfügung.

Das Ludwig-Meyn-Gymnasium wurde im Jahr 1923 als Internat für auswärtige Schüler eröffnet. Seinen Namen bekam es durch den deutschen Agrarwissenschaftler, Bodenkundler, Geologen, Journalisten und Mineralogen Ludwig Meyn. Er wurde am 1. Oktober 1820 in Pinneberg geboren und starb am 4. November 1878 in Uetersen, wo er seinen Lebensmittelpunkt hatte. Seine Grabstätte befindet sich im Cäcilie-Bleeker-Park, direkt neben dem Gymnasium.

Bekannt war Ludwig Meyn unter anderem für seinen Pioniergeist hinsichtlicht Erdölförderung und Bodendüngung. 1854 übernahm er eine Sägemühle und gründete eine Fabrik für Bau- und Düngemittel. Darüber hinaus setzte er sich für sozial schwache MitbürgerInnen ein. So war er Mitbegründer und Finanzier des Uetersener Krankenhauses, dem Bleeker-Stift.

Jubiläum: Schüler des LMG haben ein Buch geschrieben

Für eine bleibende Erinnerung an das 100-jährige Bestehen des Ludwig-Meyn-Gymnasiums hat das Geschichtsprofil des Q1-Jahrgangs gesorgt und ein 240 Seiten starkes Buch über die Geschichte der Uetersener Schule geschrieben. Erhältlich ist das Werk im Buchhandel ab Freitag, 16. Juni.

Es kann zudem auch über die E-Mail-Adresse buch-100jahrelmg@lmg-uetersen.de bestellt werden. Das Buch kostet 15 Euro.