Hasloh. Die Gemeindevertretung Hasloh hat einen neuen Bürgermeister gewählt. Es ist der bisherige Amtsinhaber Kay Löhr. Der 61 Jahre alte Unternehmensberater ist mit elf von 17 Stimmen im ersten Wahlgang bei der konstituierenden Sitzung in der Feuerwache gewählt worden.

Damit haben ihm nicht nur die fünf Gemeindevertreter der von Löhr neugegründeten Wählergemeinschaft „Hasloh gestalten“, die erstmals dem Gemeinderat angehört, ihre Stimmen gegeben. Auch sechs der sieben Vertreter von SPD und Grünen dürften Löhr damit gewählt haben, der vor zwei Jahren das Amt übernahm, als der langjährige Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD) zurücktrat.

Kommunalwahl: Gründer der Wählergemeinschaft wird Bürgermeister in Hasloh

Die CDU hatte ihren Fraktionschef Thomas Krohn für das Amt des Bürgermeisters vorgeschlagen. Der 63 Jahre alte Wehrführer und Schornsteinfegermeister erhielt aber in der geheimen Abstimmung wohl nur die fünf Stimmen seiner eigenen Fraktion.

Krohn ist damit weiterhin stellvertretender Bürgermeister in der 3800 Einwohner zählenden Gemeinde Hasloh. „Diesmal hätte ich es gemacht“, sagt Krohn, der aus beruflichen Gründen vor zwei Jahren nicht Bürgermeister werden wollte.

Der frisch wiedergewählte Bürgermeister Löhr freut sich über die politische Unterstützung auch der anderen Fraktionen im Gemeinderat, der jetzt aus jeweils fünf Gemeindevertretern von „Hasloh gestalten“ und der CDU sowie vier SPD- und drei Mitgliedern der Grünen besteht. „Die Aufgabe als Bürgermeister macht mir Spaß, und ich glaube auch, dass ich es gut gemacht habe in den bisherigen zwei Jahren“, sagte Löhr. Er wolle gerne die Projekte weiter voranbringen und zu Ende führen, die er mit angestoßen habe, erklärte Löhr.

Hasloh: wichtige Themen sind Wohnungsbau, Klima und Verkehr

Dazu gehörten insbesondere der Bau einer neuen Kita, des Bauhofs und der Feuerwache an der Pinneberger Straße, in die Hasloh in den nächsten Jahren etliche Millionen Euro investieren möchte. Auch um den Wohnungsbau, die Klimaneutralität und den Verkehr müsste sich die Gemeinde kümmern, kündigt Löhr an.

Darum habe der Gemeinderat quasi als erste Amtshandlung einen Arbeitskreis mit Vertretern aller vier Fraktionen gebildet, der nun das Ortsentwicklungskonzept für die nächsten Jahre für diese Themen ausarbeiten soll.

Kommunalwahl: 28,9 Prozent der Hasloher stimmten für Wählergemeinschaft

Löhr gehörte in der vorherigen Wahlperiode noch der FDP an. Aus der ist er ausgetreten, um die Wählergemeinschaft „Hasloh gestalten“ zu gründen, da die FDP nicht mehr genügend Kandidaten für die Kommunalwahl zustande brachte. Diese neue Gruppierung wurde mit 28,9 Prozent bei der Kommunalwahl am 14. Mai auf Anhieb stärkste politische Kraft in Hasloh.