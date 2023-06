Orlen Tankstellen: Elmshorner übernehmen Zapfstationen und ändern Konzept

Elmshorn. Die Orlen Deutschland GmbH mit Sitz in Elmshorn expandiert. das Unternehmen hat kürzlich 17 Automaten-Tankstellen vom österreichischen Mineralölkonzern OMV erworben und wird diese künftig unter der neuen Marke „Orlen express“ betreiben.

Der Ankauf sei Teil der strategischen Expansion im Süden Deutschlands, so das Unternehmen aus dem Kreis Pinneberg. Damit baue Orlen mit den Marken Star und Orlen sein Tankstellennetz bundesweit auf mehr als 600 Stationen aus.

Expansion: Tankstellen-Firma Orlen aus Elmshorn wächst – das ist neu

Mit dem Erwerb der neuen Stationen in den Bundesländern Bayern (13 Standorte), Baden-Württemberg (3) und Hessen (1) steige die Anzahl der von Orlen Deutschland betriebenen Tankstellen auf 604.

Die von der OMV übernommenen Avanti-Stationen sollen vorerst unter dem bestehenden Markennamen weiterbetrieben werden, um dann – nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen – nach und nach in Namen und Optik von „Orlen express“ geändert zu werden.

17 Tankstellen werden nun eine neue Optik bekommen.

Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

„Dieser Ankauf ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg der flächendeckenden Expansion unseres Netzes mit Fokus auf Süddeutschland“, sagt Piotr Guzial, Chief Development Officer bei Orlen.

In der Regel gibt es zwei Zapfsäulen für schnelles Auftanken

Die Kunden müssen sich derweil bei der Betankung ihrer Autos allein zurecht finden: Bei allen Stationen handelt es sich um reine Automaten-Tankstellen, die ohne Personal, Wasch-, Shop- oder Bistrogeschäft betrieben werden – dies ist ein Novum im Netz dieser Firma.

An allen neuen Orlen Express-Tankstellen, die im Regelfall über zwei Zapfsäulen mit jeweils zwei Zapfgelegenheiten verfügen, erhalten Kunden die gängigen Kraftstoffe der Sorten Super E10, Super E5 und Diesel; an der Station im bayerischen Wasserburg am Inn auch Super Plus.

Die Bezahlung erfolge bargeldlos direkt am Zapfpunkt mit allen gebräuchlichen Debit- und Kreditkarten. Auch Orlen Flottenkarten werden künftig, nach einem Austausch der PIN-Pads an den Tanksäulen, akzeptiert.

2020 lag der Umsatz von Orlen Deutschland bei 3,17 Milliarden Euro

Das Unternehmen Orlen Deutschland gehört zum polnischen Mineralöl- und Petrochemiekonzern PKN Orlen. Beschäftigt werden gut 160 Mitarbeiter. Mit dem Deutschland-Geschäft erwirtschaftete das Unternehmen 2020 einen Umsatz von 3,17 Milliarden Euro. Der Marktanteil bundesweit beträgt gut 4,2 Prozent. Der Mutterkonzern zählt mit gut 29 Milliarden Euro Umsatz im Jahr zu den größten mitteleuropäischen Unternehmen dieser Art. Der Gewinn lag 2022 bei etwa 7,8 Milliarden Euro.

Von den Orlen-Tankstellen befand sich der Großteil in der Nordhälfte Deutschlands. Seit einigen Jahren ist Orlen, in Deutschland 2003 gegründet, in allen 16 Bundesländern vertreten. Nun folgt der Fokus auf den süddeutschen Raum. Die Geschäftsführung besteht aus dem Vorsitzenden Jarosław Marczak​, sowie Dariusz Pawlik und Oskar Skiba.