Elmshorn: CDU-Politikerin schneidet Ochsen an – 10.000 Besucher kommen

Birte Glißmann (CDU) schneidet den Ochsen „Robert“ an.

Elmshorn. Mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher kamen am Pfingstsonntag zum Forum Baltikum – Dittchenbühne, um beim großen Pfingstochsenfest in Elmshorn dabei zu sein. Parkplätze waren mehr als schwer zu bekommen, dabei waren bereits viele der Gäste der Bitte von Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt gefolgt und lieber zu Fuß oder mit dem Rad zur Kulturstätte an der Hermann-Sudermann-Allee gereist.

Das Pfingstochsenfest an der Elmshorner Dittchenbühne war gut besucht.

Bereits am Vorabend des Festes war der Holsteiner Ochse am Spieß über das Feuer im Hof der Dittchenbühne geschoben worden und drehte sich die ganze Nacht hinweg – stets gut bewacht und betreut von zwei Helfern. Der Ochse bekommt traditionell einen Namen – „Robert“ hieß er diesmal.

Zunächst begrüßte Neufeldt die Gäste im Dittchenbühnen-Hof und übergab dann das große Fleischmesser an die CDU-Landtagsabgeordnete Birte Glißmann für den ersten Anschnitt des Grill-Ochsen: der Startschuss für den großen Ochsenschmaus war damit erfolgt.

Der Flohmarkt hatte sich zuvor bereits mit reichlich Schnäppchenjägern gefüllt. Das Areal des Marktes umfasste wie schon in den vergangenen Jahren den gesamten Bereich der umliegenden Straßen der Dittchenbühne. Mehr als die Hälfte der Stände war von den Anwohnern selbst bestückt worden. Ein weiterer Anziehungspunkt war die Tombola. Der Hauptgewinn: Ein Flug für die ganze Familie über Elmshorn.

Auf der Kulturbühne traten zudem unter anderem der Feuerwehrmusikzug Seestermühe und der Elmshorner Shanty-Chor auf.