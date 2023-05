Pinneberg: Fiese Attacke auf Friedhof - Kinder greifen Seniorinnen an

Die Täter sollen erst acht bis zwölf Jahre alt sein. Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Körperverletzung. Was bisher bekannt ist.

Kinder haben Senioren auf dem alten Pinneberger Friedhof der Lutherkirche am Kirchhofsweg angegriffen. Unser Bild zeigt den neueren städtischen Friedhof am Hogenkamp.

Pinneberg. Zu fiesen Attacken auf Friedhofsbesucher ist es in Pinneberg gekommen. Aggressive Jungen haben dort Senioren auf an den Begräbnisstätten am Kirchhofsweg angegriffen. Die Polizei berichtet von zwei Vorfällen in diesem Monat. Die Täter sollen acht bis zwölf Jahre alt sein.

Die Angriffe ereigneten sich jeweils an einem Sonnabend. Wie die Polizei mitteilt, bewarfen am 20. Mai zwei Kinder gegen 17.45 Uhr eine 74 Jahre alte Frau zunächst mit Steinchen. Kurz darauf wurde die Seniorin von hinten geschubst und stürzte zu Boden. Hierbei wurde die ältere Frau leicht verletzt.

Pinneberg: Fiese Attacke auf Friedhof – Kinder schlagen Senioren

Sie beschreibt ihre Angreifer als etwa zwölf Jahre alt und schlank. Das kleinere Kind war etwa 1,50 Meter groß, hatte kurze Haare und trug eine graue Weste. Sein juveniler Komplize war etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, hatte ebenfalls kurze Haare und trug ein blaues Oberteil.

Als die Beamten das Opfer vor Ort befragten, kam eine weitere Friedhofsbesucherin dazu und berichtete von einem ähnlichen Vorfall, der sich schon am 6. Mai ereignet hatte. Zwischen 17 und 17.30 Uhr hatten zwei Jungen die 82 Jahre alte Frau zunächst nach der Uhrzeit gefragt.

Anschließend schlug der Jüngere die Frau aus Pinneberg unvermittelt mit der Faust gegen den Arm. Danach entfernten sich die Jungen, deren Alter das Opfer in diesem Fall auf acht bis zwölf Jahre schätzt.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pinneberg: Ermittlungsgruppe Jugend ermittelt nach Friedhofsattacke

Der Ältere hatte dunkle, mittellange Haare und ein rundes Gesicht. Der Jüngere hatte mittelblonde und mittellange Haare. Die Ohren waren freigeschnitten. Weiteres dazu ist nicht bekannt.

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Der Vorwurf lautet auf Körperverletzung. Die Ermittler suchen nach eventuellen weiteren Opfern sowie Personen, die etwas über die Identität der Kinder wissen. Hinzu dazu unter der Telefonnummer 04101/20 20.