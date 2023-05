In Pinnebnerg wurden nach einem Einbruchsversuch in ein Café zwei mögliche Täter festgenommen (Symbolbild).

Pinneberg Einbruch in Café – Polizei verfolgt die Täter

Pinneberg. Nach einem Einbruchsversuch in ein Café an der Dingstätte in Pinneberg meldet die Polizei zwei Festnahmen. Tatzeit war laut den Polizeiangaben die Nacht zu Dienstag.

Gegen 2.30 Uhr hörte ein Anwohner der Dingstätte Geräusche und sah eine Person, die gerade dabei war, gewaltsam in das Café einzudringen. Daraufhin alarmierte der Zeuge sofort die Polizei, die mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Tatort schickte.

Die ersten eingetroffenen Kräfte sahen sich mit einem beschädigten Fenster konfrontiert – und mit drei Personen, die beim Erblicken der Einsatzkräfte über den Parkplatz der Ebert-Passage in unterschiedliche Richtungen davonliefen. Ganz offenbar waren die Täter kurz vor dem Eindringen in das Gebäude von der Polizei gestört worden.

Die zwei Beamten nahmen sofort die Verfolgung zu Fuß auf, während sich weitere Streifenwagen auf der Anfahrt befanden. An der Schauenburger Straße schnitt eine weitere Streifenwagenbesatzung aus Rellingen einem der Flüchtigen den Weg ab.

Verfolgung zu Fuß und per Streifenwagen führt zum Erfolg

In der Folge konnten die verfolgenden Polizisten den jungen Mann vorläufig festnehmen konnten. Es handelt sich um einen 22 Jahre alten Mann.

Ein weiteres Einsatzfahrzeug des Kriminaldauerdienstes stoppte an der Friedrich-Ebert-Straße einen weiteren Mann, der sich noch im Laufen ein um das Gesicht gewickelte T-Shirt herunterzog.

Auch er wurde vorläufig festgenommen. Es handelt sich bei ihm um einen 28 Jahre alten Mann, der ebenso wie sein Komplize aus Pinneberg stammt.

Pinneberg: Fahndung nach drittem Täter bleibt erfolglos

Die Fahndung nach dem dritten Flüchtigen verlief in der Nacht ergebnislos. Die Festgenommenen bestritten den Tatvorwurf. Nach Abschluss der Maßnahmen der Kriminalpolizei entließen die Ermittler die beiden Pinneberger aus Mangel an Haftgründen.

Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsversuchs eingeleitet. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen der Tat aus der Nacht und bittet unter der Telefonnummer 0410/ 2020 um Hinweise .