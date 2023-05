Fünf gute Nachrichten: Toll - mehr Bäume, eine Uhr und Cafés für Ältere

Kreis Pinneberg. Körperverletzung, Brandstiftung, Staumeldungen – auch in dieser Wochen haben die schlechten Nachrichten die Schlagzeilen dominiert. Dabei gibt es so viel, was im Kreis Pinneberg richtig gut läuft. Manchmal sind es auch die kleinen Randnotizen, in denen das Gute steckt. Diesen wollen wir an dieser Stelle wöchentlich besonderes Augenmerk schenken.

In Borstel-Hohenraden pflanzen Jäger und Kinder Bäume

Das ist Naturschutz ganz praktisch: Die Jagdgemeinschaft Borstel-Hohenraden hat mit der Grundschulklasse aus dem Ort kräftig aufgeforstet. Die Kinder der vierten Klasse ließen sich von gruseligem Wetter nicht schrecken haben gemeinsam mit den Mitgliedern der Jagdgemeinschaft fast 1000 Pflanzen in den Boden gebracht.

Geschafft! Die Grundschulkinder, ihre Lehrer und auch die Jäger sind zufrieden mit der gelungenen Aktion.

Foto: Kreisjägerschaft Pinneberg

Eichen, Buchen, Lärchen, Fichten und Tannen werden hier zum Mischwald wachsen. Bezahlt hat sie der Grundstückseigentümer. Was die Jägerinnen und Jäger besonders gefreut hat, waren Interesse, Engagement und Wissen der Kinder. Denn die Pflanzen wurden nicht nur einfach eingebuddelt, sondern gemeinsam hat man sie bestimmt und über ihre speziellen Eigenschaften gesprochen. Die Kinder wussten bereits gut bescheid, denn die Pädagogen hatten sie gut vorbereitet.

Rellingen stellt noch mehr insektenfreundliche Kübel auf

Immer mehr Gemeinden achten auf eine insektenfreundliche Bepflanzung auf öffentlichen Flächen. Beispiel Rellingen: Nachdem 2021 auf Initiative des Runden Tisches für Biodiversität an der Ecke Holstenstraße/ Hauptstraße drei Pflanzgefäße mit insektenfreundlichen Gehölzen und Stauden aufgestellt wurden, folgten nun weitere.

Die Gemeinde Rellingen hat Kübel mit insektenfreundlicher Bepflanzung aufgestellt.

Foto: Jessica Müller

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Bauhof hat in allen Ortsteilen insgesamt elf weitere Pflanzkübel aufgestellt. Bepflanzt wurden diese dann von der Firma Begrünungswerk aus Rellingen. 300 Stauden, 55 Gehölze, 36 Rosen (Bienenweide), 300 Blumenzwiebeln und 220 Veilchen wurden eingepflanzt.

Neben insekten- und vogelfreundlichen Pflanzen folgen bei Bedarf noch saisonale Blüten. Die Kosten belaufen sich auf 27.500 Euro. Neben Vertretern der Fraktionen und der Verwaltung sind die Naturfreunde Pinneberg e.V. Teil des Gremiums, das zweimal jährlich tagt.

Zusätzlich beteiligt sich die Gemeinde Rellingen an der Aktion ,,Rellingen summt!‘‘. Mit dem Wettbewerb soll mehr Lebensraum für Insekten geschaffen werden. Im Gemeindegebiet werden neben den Kübeln noch weitere Pflanzflächen geschaffen und insektenfreundlich umgestaltet.

In Elmshorn müssen Senioren nicht mehr allein frühstücken

Nach der Schließung des Cafés Mittendrin der Diakonie am Alten Markt in Elmshorn, einem liebgewordenen Treffpunkt von Senioren, fehlte seit einem Jahr ein solcher Ort in der Innenstadt. Nun gibt es gute Nachrichten. Auf Initiative des Seniorenrats und der Stadtverwaltung bieten vier Cafés und Bäckereien in der Innenstadt von Montag, 15. Mai, an Frühstückstische für ältere Menschen. Dort können alle Menschen „Ü 60“ ungezwungen zusammenkommen.

Mit dabei sind die Bäckereien Millahn, Königstraße 38 (montags bis freitags 9 bis 13 Uhr) und Nur Hier, Königstraße 27 (montags bis freitags 9 bis 12 Uhr), das Boje Mio, Holstenstraße 21 (mittwochs 9 bis 11 Uhr) und das Café Vormstegen, Vormstegen 15 (dienstags 9 bis 13 Uhr).

Quickborns Bahnhof wird wieder mit einer Uhr ausgestattet

Pünktlich die AKN erreichen: Die Stadt Quickborn bekommt eine neue Bahnhofsuhr. Das hatten sich viele Quickbornerinnen und Quickborner gewünscht. Die Lieferzeit beträgt vier bis sechs Wochen, deshalb lässt die Uhr noch etwas auf sich warten. Ende Mai/ Anfang Juni soll sie über dem Eingang zum Bahnhofsgebäude am Forum installiert werden.

Die Fotomontage zeigt, wie das neue Bahnhofsuhrmodell am Forumsplatz in Quickborn aussehen soll.

Foto: Stadt Quickborn

„Nachdem die defekte Uhr am Forumsplatz abmontiert wurde, erreichten uns viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, denen eine öffentliche Uhr im Zentrum der Stadt ein wichtiges Anliegen ist. Wir haben zugehört und gehandelt. Ich freue mich, dass die neue Uhr voraussichtlich im Juni angebracht und in Betrieb genommen werden kann“, sagt Bürgermeister Thomas Beckmann. Die Uhr wurde von den Stadtwerken Quickborn gesponsert.

Dank der Rotarier hat Wedel einen neuen Spielplatz

In der Pinneberger Straße in Wedel wird ein neuer Spielplatz eingeweiht. „Langjähriger Schwerpunkt ist bei uns die Unterstützung von Kindern“, sagt Rotary-Präsident Eugen Dumitrescu. In seinem rotarischen Jahr hatte er das Thema Kinderspielplätze in Wedel in Angriff genommen. Am Sonnabend 13. Mai findet wieder der Rotary-Action-Day statt und gibt so den Anlass für die offizielle Eröffnung des komplett sanierten Spielplatzes.

Bereits auf dem Weihnachtsmarkt am Roland konnten sich Interessierte über das Projekt „Kinderspielplätze in Wedel sanieren und neu gestalten“ informieren. Denn für diese Aktion sammelte der Rotary-Club Wedel mit dem Losverkauf Spenden. Die Entscheidung für diesen Spielplatz wurde in gemeinsamer Abstimmung mit dem Bürgermeister Gernot Kaser, Eugen Dumitrescu und dem städtischen Fachdienst Bauen und Umwelt getroffen. Kinder können die neuen Spielgeräte nun in Beschlag nehmen.