Elmshorn Rache auf Helgoland - Autor aus Wedel stellt Küstenkrimi vor

Autor Hauke Burmann am Bahnhof Altona schreibt gern an seinen Küsten-Krimis während der Bahnfahrt auf dem Weg zur Arbeit

Elmshorn. Vier Jahre nach seinem letzten Roman „Nordseesturm“ ist nun sein neuer Krimi in den Handel gekommen. Unter dem Titel „Rache auf Helgoland“ ist der dritte Roman des Krimi-Autors Hauke Burmann erschienen.

Der gebürtige Wedeler, der gern die Bahnfahrt auf dem Weg zur Arbeit zum Schreiben nutzt, entführt dieses Mal auf die Hochseeinsel. An diesem Donnerstag, 11. Mai, liest er von 19.30 Uhr an in der Buchhandlung Heymann, Damm 42, in Elmshorn. Der Eintritt zur Premierenlesung kostet 9 Euro.

Hauke Burmanns dritter Küsten-Krimi spielt auf Helgoland

Auf der Nordseeinsel werden die beiden Helgoländer Polizisten Ole Carstens und Ralf Feddersen von der Leiterin der Biologischen Anstalt informiert, dass der Meeresbiologe Nico Rodriguez vermisst wird. Kurz darauf verschwindet auch ein grönländischer Pilot, mit dem Rodriguez zuvor auf einer Forschungsreise in der Arktis war. Schnell entwickelt sich der mysteriöse Vermisstenfall zu einer internationalen Mordermittlung.

Kripo-Beamte aus Heide und Itzehoe werden in die Elbmarschen gerufen, da Rodriguez’ Leiche in einem Klärteich der Gemeinde Grönland gefunden wird. In der Ferienunterkunft des Ermordeten entdeckt die Polizei einen Datenstick mit brisanten Informationen über eine Miene für Seltene Erden in der Nähe der südgrönländischen Stadt Narsaq.

Hauke Burmann veröffentlichte 2015 seinen ersten Küsten-Krimi

Krimi-Autor Hauke Burmann lebt in Horst bei Elmshorn.

Foto: Privat

Durch giftige und radioaktive Rückstände aus dem Bergbau wird das Trinkwasser in der Gegend verseucht. Wie es scheint, haben sich Rodriguez und der grönländische Pilot Salik Johannsen mit skrupellosen Gegnern eines großen Bergbaukonzerns angelegt. Was als Suche nach zwei Vermissten beginnt, wird schon bald zu einer mörderischen Jagd.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Autor Hauke Burmann hat die Handlung seines neuen Romans diesmal auch in unmittelbarer Nähe zu seinem Heimatort Horst angesiedelt. „Wie bei meinen ersten beiden Romanen, habe ich einen fiktiven Kriminalfall entwickelt, der teilweise auf realen Geschehnissen beruht.

Von Grönland nach Grönland

Dabei decken die Ermittler eine spannende Verbindung zwischen dem Dorf Grönland im Kreis Steinburg und einem grönländischen Ort in der Arktis auf. Somit stehen das kleine und das große Grönland gemeinsam im Fokus.“

Hauke Burmann, geboren 1976 in Wedel, studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Hamburg. Schon in der Jugend entdeckte er seine Vorliebe fürs Schreiben und für den Journalismus.

Hauke Burmann liest in Elmshorn und St. Peter-Ording

Rache auf Helgoland aus der Reihe Küsten Krimi ist im Emons erschienen.

Foto: Emons Verlag

Nach beruflichen Stationen in verschiedenen Redaktionen verantwortet er heute Präventionsmedien einer großen Berufsgenossenschaft und lebt in Horst. Hauke Burmann hat im Jahr 2015 seinen Debütroman „Tief in der Nordsee“ veröffentlicht. Im September 2019 folgte dann der Krimi „Nordseesturm“, der ebenfalls im Kölner Emons Verlag erschienen ist.

Weitere Lesungen: Mittwoch, 31. Mai, 19.30 Uhr, Stadtbücherei Sankt Peter-Ording, Badallee 56, Eintritt: 8 Euro und Mittwoch, 7. Juni, 19.00 Uhr, VHS, Horst Vereinshaus „Op de Host“, Schulstraße 1b, Eintritt für Mitglieder 8 Euro, für Nichtmitglieder: 12 Euro.