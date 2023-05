So könnte in zwei Jahren der geplante Solarpark in Bokel aussehen, den der Investor BayWa.re.AG aus München für rund 40 Millionen Euro dort auf 60 Hektar Land von vier Landwirten errichten und betreiben möchte. Schafe könnten weiterhin auf der Fläche weiden. Der erzeugte Strom würde reichen, um etwa 15.000 Haushalte mit grünem Strom zu versorgen. Foto: BayWa.re.