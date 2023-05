Hafengeburtstag: Helgoländer Börteboote nehmen Kurs auf Elbphilharmonie

Beim 834. Hafengeburtstag kann das Kulturgut der Hochseeinsel am Sandtorhafen besichtigt und gefahren werden. Was dabei geboten wird.

Ein Börteboot von Helgoland fährt auf der Elbe an der Elbphilharmonie in Hamburg vorbei.

Helgoland. Die Börteboote gehören zu Helgoland wie die Gondeln zu Venedig. Das findet jedenfalls Rainer Hatecke. Der Vorsitzende des Vereins zum Erhalt Helgoländer Börteboote. Er hat auf der Werft in Freiburg an der Elbe schon zahlreiche Börteboote überholt und restauriert.

Und nicht nur das. „Fast 80 Prozent aller Börteboote wurden hier gebaut“, sagt Hatecke. Er hat die Werft 1995 übernommen und führt sie in fünfter Generation. Jetzt nimmt auch er wieder Kurs auf Hamburg.

Hafengeburtstag Hamburg: Helgoländer machen nahe der Elbphilharmonie fest

Denn der Verein zum Erhalt Helgoländer Börteboote e.V. kommt mit einigen Booten vom 5. bis 7. Mai zum Hamburger Hafengeburtstag. Ab diesem Donnerstag werden sich die Vereinsmitglieder mit den weißen Booten von verschiedenen Häfen aus Richtung Hamburg auf den Weg machen und am Abend im Sandtorhafen festmachen. Dort können die Boote besichtigt werden. Geplant sind Fahrten auf der Elbe und im Hamburger Hafen.

Die Helgoländer Börteboote während eines Hafengeburtstages vor der Strandperle in Hamburg-Övelgönne.

Foto: Andreas Laible

Traditionell wurden auf Helgoland die Passagiere in den zehn Meter langen, drei Meter breiten und acht Tonnen schweren Börtebooten von den Schiffen zu der Landungsbrücke ausgebootet. Bis zu 50 Passagiere finden während der kurzen Überfahrt vom Seebäderschiff zur Insel Platz. Mehr als 45 Millionen Menschen wurden ohne größere Zwischenfälle sicher zum Ziel gebracht.

Rainer Hatecke vor einem Helgoländer Börteboot, das in seiner Werft in Freiburg an der Elbe überholt wird.

Foto: Privat

Touristen können im Börteboot Helgoland umrunden

Auch zum Hummer- und Knieperfang und Fischen werden die Boote eingesetzt. Die Börteboote, die sich bis vor Kurzem noch im Börteeinsatz befanden, sind meist um die 40 bis 50 Jahre alt. Auf maritimen Veranstaltungen wie dem Hamburger Hafengeburtstag wird die Kultur von Börte und Booten erlebbar.

Die Seebäderschiffe legen mittlerweile direkt im Hafen der Insel an. Die Überfahrt mit den Börtebooten erübrigt sich. Allerdings: Wer einen Börteboot-Shuttle wünscht, kann diesen direkt an Bord buchen und sich vom Südhafen zur Düne oder zu den Landungsbrücken übersetzen lassen. Zudem werden touristische Ausflüge mit Börtebooten angeboten.

2018 rückten die Boote in den Fokus der Öffentlichkeit

Für die Mitglieder des Vereins gehören die Börteboote einfach zu Helgoland. Sie kämpfen für die Rettung der Klassiker. „Den Vereinsmitgliedern liegt es am Herzen, die traditionellen Boote am Leben zu erhalten und die Flotte ständig zu erweitern“, sagt Hatecke.

Eine spektakuläre Aktion rückte die Börteboote 2018 in den Fokus der Öffentlichkeit. Vereinsmitglieder starteten mit zehn Börtebooten von Hamburg in Richtung Berlin. Insgesamt war der Konvoi vier Tage unterwegs. Insgesamt legten sie eine Strecke von 1000 Kilometern zurück. Es hat sich gelohnt. Mit dem Eintrag in die Liste der immateriellen Kulturgüter Ende 2018 wurden die jahrhundertealte Baukunst und die Kulturtechnik gewürdigt.