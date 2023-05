Helgoland: Für Streetart im Bunker brauchen Gäste eine Taschenlampe

Helgoland. Zum dritten Mal veranstaltet die Galerie popstreet.shop aus Hamburg in Kooperation mit dem Hotel Rickmers Insulaner „Annas Art Affair“ auf Helgoland. Noch bis zum 31. Mai werden Gemälde, Objekte und Kunstdrucke der Kunstrichtungen Popart und Streetart in dem 132 Meter langen Bunkertunnel neben dem Hotel Rickmers Insulaner gezeigt. Die Hälfte der Bilder zeigt Helgoländer Motive in moderner Interpretation.

Nach den erfolgreichen Ausstellungen 2020 und 2022 mussten die drei Macher von Annas Art Affair – Detlev Rickmers (Hotel Rickmers Insulaner), Michael Habel und Stephan Krüll (Galerie popstreet.shop) – nicht lange überlegen, ob sie das Kunstevent wieder veranstalten. „2022 hatten wir ungefähr 3000 Besucher in der Ausstellung“, sagt Habel. Manch einer würde extra für diese auf die Insel kommen.

Ausgerüstet mit Taschenlampen Streetart im Bunkertunnel entdecken

Die Besucher werden mit Taschenlampen ausgestattet, um die meist farbstarken Werke in dem 132 Meter langen, aufsteigenden und dunklen Bunkertunnel zu erkunden. Damit möchten die Macher der Ausstellung an die jahrhundertealte Tradition anknüpfen, ein Kulturerlebnis auf Helgoland zu schaffen.

Das Bild der Künstlerin Maaike Dirkx heißt Pinup with seal.

Foto: Maaike Dirkx

Die Werke bilden eine Brücke von der maritimen Malerei in die Moderne – werden doch ausschließlich Bilder der Kunstrichtungen Popart (bekanntester Vertreter ist Andy Warhol) und ihrer jüngsten Tochter, der Streetart (Banksy), ausgestellt. Die Künstler stammen unter anderem aus Dänemark, Norwegen, Kroatien und der Ukraine. „Neu dabei ist Marschel Arts, der als Hamburger Bansky gefeiert wird“, sagt Michael Habel.

Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Zugang ist kostenfrei – Besucher wenden sich an die Rezeption des Hotels Rickmers Insulaner. Außerdem finden bis einschließlich 23. Mai halbstündige Führungen um 16.30 Uhr statt.

Nach dem Gang durch den Bunkertunnel selbst kreativ werden

Die Veranstaltung bildet eine Ergänzung und Fortsetzung der Ausstellung im neu gestalteten Rickmers Galerie Restaurant. Die Sammlung zeigt am Beispiel Helgolands die Geschichte der Malerei von der Romantik über Kubismus und Surrealismus bis zu Popart.

Letzter Neuzugang ist das Werk „Annas Bananas“ des Hamburger Künstlers MicArt63. Hinter dem Künstlernamen steht Michael Habel, der auch das Hauptmotiv von Annas Art Affair 2023 gestaltet hat: Eyes of an Island.

Das Motiv ziert auch eine Postkarte und eine Briefmarke, die es zusammen in limitierter Auflage gibt. Erhältlich sind sie im Shop Annas Fine Art in der Friesenstraße 71 auf Helgoland.

Bei MicArt63 können Besucher, die die Technik der Streetart erlernen wollen, einen Spraypaint-Workshop belegen. An zwei halben Tagen – jeweils etwa vier Stunden – lernen sie Schablonen zu schneiden und mit der Sprühdose umzugehen.

Von Künstler MicArt63 stammt dieses aktuelle Werk mit dem Namen Eyes of an Island. Das Motiv gibt es auch auf Postkarten und Briefmarken, in einer limitierten Auflage.

Foto: MicArt63

Die Teilnehmer benötigen keine zeichnerischen Fähigkeiten, Vorlagen werden gestellt. Im Preis von 290 Euro sind Material und Farben enthalten. Folgende Termine gibt es montags/dienstags 1./2. Mai, 15./16. Mai und 22./23. Mai. Gruppen und weitere Termine auf Anfrage unter workshop@popstreet.shop.