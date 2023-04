Fähre Kronsnest: Deutschlands kleinste Fähre will zum Start „voll aufdrehen“

„Hol Över!“ Die Fähre Kronsnest startet am 1. Mai in die neue Fährsaison.

Kronsnest Kleinste Fähre Deutschlands will zum Start „voll aufdrehen“

Seester/Neuendorf. Pünktlich zum 1. Mai startet die Fähre Kronsnest in die neue Fährsaison. Die nach eigenen Angaben kleinste Fähre Deutschlands pendelt dann bis Oktober über die Krückau. Der Saisonauftakt wird traditionell groß gefeiert.

In der zweiten Saison nach der Corona-Pause will der Fährverein „voll aufdrehen“. Auf beiden Seiten der Krückau wird es am Montag, 1. Mai, Stände geben, die die Besucherinnen und Besucher kulinarisch versorgen.

Fähre Kronsnest: Deutschlands kleinste Fähre feiert Start der neuen Saison

Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Gottesdienst, den Frank Petrusch, langjähriger Pastor der Gemeinde Kollmar-Neuendorf, leiten wird. Beginn ist um 9.30 Uhr. Begleitet wird Petrusch von Kirchenmusiker Stefan Haack.

Mit dem erstmaligen Läuten der Fährglocke auf der Seesterseite und der Aufforderung „Fährmann, Hol Över!“ wird die Fährsaison dann offiziell und im wahren Sinne des Wortes eingeläutet. Anschließend ist von 10 bis 18 Uhr ein umfassendes Programm geplant.

Musik und Kunsthandwerk bei Saisonauftakt der Fähre Kronsnest

Bjoern Tretow, die Feuerwehrkapelle Seester und die Band Bluesliner sorgen am und auf dem Bühnenwagen für musikalische Unterhaltung. Außerdem sind die Kutterpuller Seestermühe dabei und zahlreiche Kunsthandwerker bieten ihre Produkte an.

Die Fähre Kronsnest ist eine einzigartige Querung der Krückau zwischen Seester und Neuendorf. Seit 1993 hält der Fährverein den Betrieb aufrecht. Die Fährleute brauchen dabei viel Kraft, denn das Wriggen, wie das Übersetzen mithilfe des Riemens genannt wird, ist anstrengend. An guten Tagen pendelt die Fähre bis zu 80 Mal über die Krückau.

Fähre Kronsnest hat mit Verschlickung der Krückau zu kämpfen

Damit der Fährbetrieb zumindest am Eröffnungstag gesichert ist, wird die Krückau extra angestaut. Denn sonst hat der Fährverein mit den Schlickmassen im Fluss zu kämpfen. Immer wieder müssen die Mitglieder Schlick schaufeln, damit die kleine Fähre überhaupt anlanden kann.

Die Mitglieder des Fährvereins müssen vor jedem Saisonstart – und mittlerweile auch mitten in der Saison – immer wieder massenweise Schlick entfernen.

Foto: Norbert Gülicher

Erst im Februar hatte es daher eine Schlickkonferenz gegeben, bei der die Krückau-Anreinervereine mit Vertretern aus Behörden und Politik diskutierten. Tenor: Die Verschlickung gefährdet den Krückau-Tourismus. Eine Lösung für das Schlickproblem ist zwar noch nicht gefunden. Aber zumindest dem Auftakt der Fährsaison soll der Schlamm nicht im Wege liegen.

Fähre Kronsnest: So viel kostet die Überfahrt über die Krückau

Die Fähre Kronsnest setzt Touristen und Ausflügler während der Saison über die Krückau. Der kleine Kahn bietet Platz für bis zu sieben Passagiere und Fahrräder. Die Überfahrt kostet 1 Euro für Kinder, 1,50 Euro für Erwachsene und 50 Cent je Fahrrad.

Je nach Tide kann es sein, dass der Fährbetrieb eingestellt werden muss. Dann wird ein etwa 20 Kilometer langer Umweg nötig, um über die Krückau zu gelangen. Wer auf Neuendorfer Seite strandet, kann dem Minimuseum Stöpenkieker einen Besuch abstatten.