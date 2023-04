Dirtpark Rellingen: Stars der Mountainbike-Szene weihen BMX-Parcours ein

Rellingen. Nur ein knappes halbes Jahr nach dem ersten Spatenstich ist das Werk vollbracht: Rellingen weiht am kommenden Sonnabend, 29. April, seinen vor allem von der Jugend heiß ersehnten Dirt- und Bikepark ein. Oder, wie die Gemeinde das Projekt jetzt offiziell nennt: die neue Roll- und Radsportanlage. Fest steht, dass das Sportgelände künftig von Mountainbikern, BMX-Fahrern und allen anderen Radsportbegeisterten genutzt werden soll.

Zur Eröffnungsfeier von 11 Uhr an soll sich der neue Treff an der Kreuzung Hempbergstraße/Schulweg in ein kleines Festivalgelände verwandeln. Die Gemeinde und die Konzeptionisten der Radquartier GmbH stellen den neuen Park vor. Zudem werden Mountainbike-Stars in Rellingen erwartet.

Dirtpark Rellingen: Stars der Mountainbike-Szene weihen neuen BMX-Park ein

Jacob Stocker (links) und Bo Börms vom KJB Rellingen freuen sich schon auf die neue Anlage.

Foto: Alicia Ettwig

Am Eröffnungstag sei nicht nur ausgiebiges Fahren auf der rund 4.500 Quadratmeter großen Anlage möglich, auch ein kleines Rahmenprogramm wurde geplant. Die Freiwillige Feuerwehr Egenbüttel brutzelt Würstchen und reicht Getränke. Und auch das Jugendmobil mit der Jugendpflege ist vor Ort.

,,Wir freuen uns, dass wir die Anlage öffnen können“ sagt Bürgermeister Marc Trampe. ,,Der Bikepark soll ein Treffpunkt für alle Rad- und Rollsportbegeisterten werden.“ Neben einer so genannten Dirtline und eines Pumptracks gibt es auch einen Kinderbereich auf der Anlage.

Radanlage: Die Jugend durfte am Konzept mitschreiben

Das Besondere: Die Gemeinde Rellingen hat bei der Planung des Bikeparks auch Vorschläge des Kinder- und Jugendbeirates (KJB) berücksichtigt. Insgesamt wurden rund 950.000 Euro für die neue Anlage investiert. Gefördert wurde das Projekt mit rund 525.000 Euro vom Land Schleswig-Holstein.

Am Eröffnungstag am kommenden Sonnabend sollte die Anfahrt zum Bikepark laut Gemeinde mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen. Gäste werden gebeten die umliegenden öffentlichen Parkplätze im Ortskern oder auch an Bahnhöfen der S-Bahn und AKN zu nutzen.

Dirtpark wird eröffnet: Es kommt zu Verkehrsbehinderungen

Es könne grundsätzlich rund um den Bikepark zu Verkehrseinschränkungen kommen. Denn unter anderem werde ein Teil des Parkplatzes der Caspar-Voght-Schule für das Rahmenprogramm gesperrt.

Dirtpark Rellingen: Beim ersten Spartenstich im November waren Bürgermeister und Jugendbeirat auch dabei.

Foto: Alicia Ettwig

Zusätzlich gibt es Vollsperrungen und auch eine Einbahnstraßenregelung ab dem Halstenbeker Weg in die Hempbergstraße. Eine Zufahrt von der Pinneberger Straße in den Schulweg sei nicht möglich. Für Radfahrer und Fußgänger ist es da weitaus einfacher, für sie seien alle Bereiche frei passierbar.