Pinneberg: Autodiebe flüchten nach Tat mit E-Fahrzeug und Geländewagen

Autodiebe waren in Pinneberg und in Wedel am Werk (Symbolbild).

Pinneberg/Wedel. Autodiebe haben in der Nacht zu Freitag in Pinneberg und Wedel zugeschlagen. Objekte der Begierde waren ein Renault Zoe sowie ein Mitsubishi Outlander.

In Pinneberg hatten es die Täter auf das Elektroauto von Renault abgesehen. Es parkte an der Danziger Straße. Die Zeit, in der die Autodiebe zuschlugen, liegt zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 9.30 Uhr am Freitag.

Pinneberg/Wedel: Autodiebe am Werk – Polizei sucht Zeugen

Zu diesem Zeitpunkt wurde der Diebstahl bemerkt. Es handelt sich um einen blauen Renault Zoe, der am Straßenrand abgestellt war.

In Wedel war ein SUV der Marke Mitsubishi betroffen. Der schwarze Outlander war am Ansgariusweg auf einem Gemeinschaftsparkplatz abgestellt.

Auch dieses Fahrzeug trägt ein PI-Kennzeichen. Der Tatzeitraum liegt in diesem Fall zwischen 20.30 Uhr am Donnerstag und 7.30 Uhr am Freitag.

Kripo in Pinneberg sucht Zeugen für beide Autodiebstähle

Die Kripo in Pinneberg hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tatorte gesehen haben. Hinweise dazu unter Telefon 04101/20 20.

Aus gegebenem Anlass weisen die Beamten darauf hin, dass Zündschlüssel nie im Fahrzeug aufbewahrt werden sollten und dieses bei Nichtnutzung verschlossen werden sollte.

Polizei Pinneberg: So können sie sich vor Autodieben schützen

Wer ein Fahrzeug mit einem Keyless Komfortsystem besitzt, sollte den Funkschlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür aufbewahren. Gegebenenfalls sollte das Funksignal etwa durch Aluminium- oder Schlüsselhüllen abgeschirmt werden.