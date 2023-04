Quickborn: Fahrer wird bei einem Unfall im Auto eingeschlossen

Auf der Pascalstraße in Quickborn sind zwei Pkw kollidiert.

Quickborn. Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Citroën bei einem Unfall in Quickborn. Am frühen Freitagabend wurden die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Quickborn und Ellerau um 17.48 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Pascalstraße nahe des Famila-Supermarktes alarmiert. Gemeldet wurde eine eingeklemmte Person.

Fahrer bei Unfall in Quickborn im Auto eingeschlossen

Zwei Pkw waren laut Feuerwehr auf der Kreuzung im Bereich der Tankstelle kollidiert. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte übernahm ein Kamerad der Berufsfeuerwehr Hamburg, der sich zufällig dort aufhielt, die Betreuung des Verletzten. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht eingeklemmt, sondern durch die Verformung seines seines Citroën lediglich in diesem eingeschlossen war.

Die Einsatzkräfte mussten die Tür des verzogenen Citroën mit hydraulischen Geräten öffnen und so den Fahrer befreien.

Foto: Thorsten Wiehe

Die Feuerwehr öffnete die Tür mit hydraulischen Geräten und befreite so den Fahrer. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und fuhr ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Zugführer Daniel Hafemann leitete den Einsatz.